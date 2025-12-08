국내 외식업주 대상 배민파트너페스타, 성장 전략 제안 시상식 및 강연, 쿠킹쇼 등 프로그램…1대1 컨설팅까지 배민 ”파트너와 함께 성장하는 플랫폼 될 것”

[헤럴드경제=고재우 기자] 김범석 우아한형제들 대표가 인공지능(AI) 접목 등 배달의민족 입점 업주들을 대상으로 한 서비스를 고도화할 것이라고 예고했다. 특히 외식 업계 트렌드 및 배달의민족이 제공 중인 설루션 등을 소개하며 입점 업주에 대한 지원을 강화할 뜻임을 나타냈다.

김 대표는 8일 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 ‘2025 배민파트너페스타’에서 이 같은 청사진을 밝혔다.

배민파트너페스타는 배민 입점 파트너(외식업주)는 물론, 가게를 운영하는 사장님부터 예비 창업자 등을 위한 행사다. ‘우리 가게의 내일을 찾는 항해’를 주제로 열린 이번 행사에는 사전 참여 신청자만 5000명에 달하는 등 관심을 받았다.

▶“장사 집중할 수 있는 환경 조성”…CS 품질 개선 최우선= 배민파트너페스타는 ▷배민의 미래 방향성 및 내년 트렌드를 조망할 수 있는 ‘비전 스테이지’ ▷유명 셰프들의 요리 퍼포먼스 ‘라이브 쿠킹 스테이지’ ▷인공지능(AI) 활용 비법 등 가게 운영 팁을 얻을 수 있는 ‘노하우 스테이지’ 등으로 구성됐다.

우선 김 대표는 오프닝 연설에서 “배민을 통한 입점 업주들의 성장을 위해 지원과 기술 투자를 아끼지 않겠다“며 “파트너향 서비스를 고도화하고, AI 기능을 도입하는 등 장사에만 집중할 수 있는 환경을 조성할 것”이라고 강조했다. 이어 “시대 흐름에 맞춰 다양한 성장 기회를 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

백인범 최고제품책임자는 “배달과 고객서비스(CS) 품질 개선을 최우선으로 하겠다”며 “파트너의 내일을 위한 기술과 서비스로 더 많은 성장 기회를 만들겠다”고 말했다. 이와 관련 방안으로는 ‘빠른 배차 진행’ ‘배달 속도 개선’ ‘CS 응답률 향상’ 등을 제시했다.

나아가 배달의민족은 가게 운영 효율을 높이는 신규 기능들도 소개했다. 배민은 매출, 주문, 광고 마케팅 성과를 한 눈에 볼 수 있도록 ‘가게 통계’ 지면을 개편하고, 리뷰 관리 등에 AI를 도입하는 등 기능을 확대할 예정이다.

▶배민 트렌드 제시…한 그릇 서비스 등 폭풍 성장= 이와 함께 배민파트너페스타에서는 성장 전략을 제시하는 강연과 시연 행사도 진행됐다.

김삼희 한국외식업중앙회 한국외식산업연구원 본부장은 “무엇을 먹느냐보다 어떻게 먹을 수 있느냐를 중시하는 수요에 맞춰 취향과 상황에 맞춘 선택권을 제공하는 것이 가게 경쟁력의 핵심”이라며 토핑, 소스, 사이드 등 작은 옵션 제공으로 고객 만족과 차별화를 만드는 실천 전략을 제시했다.

민경영 우아한형제들 매니저는 “한 그릇 서비스는 5개월 만에 주문 건수가 12배 가까이 성장했다”며 “최근에는 1인만을 위한 세트, 조합 메뉴가 새로운 카테고리처럼 자리 잡았다”고 설명했다.

박현영 생활변화관측소 소장도 “외국인 관광객이 찾는 K푸드는 이제 단순한 맛의 문제가 아니라 배달 앱을 설치해 주문하고, 그 과정을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하는 것까지 흐름이 뚜렷하다”고 말했다.

이외에도 ▷식자재, 배달비품, AI설루션, 프랜차이즈 등 브랜드를 모아놓은 파트너솔루션광장 ▷한 그릇, 우리가게클릭, 셀프서비스, 주문접수채널, 배민파트너앱 등 배민의 기술을 체험할 수 있는 배민파트너연구소 ▷배민 1대1 컨설팅 등도 진행됐다.

배민 관계자는 “현장에서 나눈 경험과 의견을 적극 참고해, 파트너와 함께 성장하는 플랫폼이 될 수 있도록 지속 노력하겠다”고 말했다.