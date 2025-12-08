[헤럴드경제=이원율 기자]프랑스 파리 루브르 박물관에서 이번에는 누수 때문에 고대 이집트 담당 부서의 도서 수백권이 손상되는 일이 발생했다.

지난 10월 보석 도난 사건 이후 근 2개월 만이다.

7일(현지시간) 로이터·AFP통신 등에 따르면 이날 루브르 박물관은 누수가 지난달 말 발견됐고, 이 때문에 박물관 이집트 부서 내 300~400권 도서가 손상됐다고 밝혔다.

프랑시 스탱보크 루브르 부관리자는 피해 작품에 대해 연구자들이 쓰는 “이집트학 서적과 과학 문서”라고 설명했다.

이어 손상 작품들은 19세기 후반~20세기 초반의 것이며, “매우 유용하지만 절대 유일무이한 건 아니다”라고 덧붙였다.

또 “현재로는 해당 소장품에 회복할 수 없는 명확한 손실은 없다”고 했다.

이번 일로 물에 젖은 소장품은 건조된 후 복원 과정을 거쳐 서가로 돌아갈 예정이다.

이런 가운데, 예술 전문 사이트 라 트리뷴 드 라르는 루브르 측 설명과는 다소 온도차가 있게 이번 누수로 약 400권의 희귀 도서가 피해를 봤다고 전했다.

루브르는 이번 누수가 배관 노후화에 따른 것으로 추정 중이다.

박물관은 노후화로 인해 난방 및 환기 시스템의 밸브가 실수로 열렸으며, 도서가 보관된 건물 천장을 통해 물이 스며든 것으로 보고 내부 조사를 들어갈 방침이다.

스탱보크는 배관 노후화 문제가 이미 알려진 문제였으며, 내년 9월께 수리가 예정돼 있었다고 전했다.

이번 일로 루브르 박물관의 관리 부실 문제가 재차 거론될 것으로 보인다.

지난 10월 루브르 박물관은 4인조 괴한의 침입으로 1499억원 상당 보석 8점을 도난당했다.

지난 달에는 안전 이유로 도자기 전시관인 캄파나 갤러리를 폐쇄하기로 했다.

그런가 하면, 루브르는 지난달 말 비(非) 유럽연합(EU) 관광객을 대상으로는 내년부터 입장료를 현재 22유로(3만7000원)에서 32유로(5만5000원)로 인상한다고 밝히기도 했다.

루브르는 이 입장료 인상으로 얻은 추가 수입을 보수·개선 작업에 투입할 방침이다.

실제로 루브르는 내년까지 박물관 주변 감시를 위해 약 100대의 감시 카메라를 설치할 계획이다.

박물관 건물에 침입자가 접근하는 것을 막는 ‘침입 방지 시스템’도 마련할 예정이다.

로랑스 데카르 루브르 박물관장은 최근 절대 사건 긴급 대책 발표에서 “절도 사건 이후 드러난 여러 문제에 대해 책임을 인정한다”고 했다.