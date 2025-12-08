제주 신라호텔서 ‘제14회 한일상공회의소 회장단 회의’ 개최 한일 국교정상화 60주년 기념 양국 대표 경제인 한자리 日 상의 회장 “경쟁구도서 협력구도로 나아가길 기대” 한일 경제연대 심도 논의 AI 협력 등 양국 상의 공동성명도 발표

[헤럴드경제(서귀포)=서경원 기자] 최태원 대한상공회의소(이하 대한상의) 회장은 8일 “두 나라(한·일)가 단순한 협력을 넘어 이제는 연대와 공조를 통해 미래를 함께 설계해야 할 시점”이라고 말했다.

최 회장은 이날 대한상의가 일본상공회의소와 함께 제주 신라호텔에서 개최한 ‘제14회 한일상공회의소 회장단 회의’의 개회사에서 이같히 밝히고 “한일 간 협력이 구호에 그치치 않고 실질적 성과로 이어지려면 구체적으로 어떤 분야에서 성과를 낼 수 있을지 머리를 함께 맞대어 아이디어를 모으고, 또 직접 실험해보는 용기가 필요하다”고 말했다.

최 회장은 “예를 들어 에너지 의존도가 높은 한일 양국이 공동으로 에너지를 구매하거나 저출생·고령화 대응을 위해 의료 시스템을 공유함으로써 경제적·사회적 비용을 절감할 수 있을 것”이라며 “또한 EU(유럽연합)의 ‘솅겐 조약(회원국간 국경 이동 자율화)’처럼 여권 없는 왕래를 통해 관광을 활성화하는 방안도 생각해볼 수 있다”고 강조했다.

이어 그는 “한국과 일본은 안팎으로 공통의 과제에 직면해 있다”며 “밖으로는 급변하는 글로벌 통상 환경과 첨단기술 경쟁에 대응해야 하고, 안으로는 저출생·고령화, 지역소멸 등 해결해야 할 구조적 문제도 산적해 있는 상황”이라고 말했다.

고바야시 켄 일본상의 회장도 개회사에서 “일본과 한국은 출산율 저하와 인구 감소라는 공동의 사회과제에 직면해 있다”며 “양국의 산업계가 민간차원 교류협력을 위해 저출산 관련 정책과 연구경험을 공유하며 지속가능한 해결책을 공동으로 모색하기 위한 첫 걸음이 되길 바란다”고 밝혔다. 그러면서 그는 “한일관계가 지금까지의 경쟁구도에서 협력구도로 나아가는 시대가 되길 기대한다”고 부연했다.

▶양국 회장단 22명 한데 모여 경제연대 심도 논의=한일 국교정상화 60주년을 기념해 양국을 대표하는 경제인들이 한자리에 모여 공통 당면과제를 해결하기 위한 협력 패러다임으로 ‘한일 경제연대’를 심도 있게 논의했다.

한국 측에서는 최 회장을 비롯해 양재생 부산상의 회장, 박윤경 대구상의 회장, 박주봉 인천상의 회장, 한상원 광주상의 회장, 정태희 대전상의 회장, 이윤철 울산상의 회장, 양문석 제주상의 회장, 박승희 삼성전자㈜ 사장, 이형희 SK㈜ 부회장 등 기업인 16명이 참석했다.

일본 측에서는 고바야시 회장(미쓰비시상사 상담역), 우에노 다카시 요코하마상의 회장(우에노트랜스테크 회장), 가와사키 히로야 고베상의 회장(고베제강 수석고문), 후지사키 사부로스케 센다이상의 회장(후지사키 회장), 구라하시 준조 아오모리상의 회장(구라하시건설 회장)을 비롯해 기타자와 도시후미 도쿄해상일동화재보험 상담역 등 일본 기업인 6명이 참석했다.

▶“양국, ‘룰 테이커’에서 ‘룰 세터’로 나아가야”=이날 회의서 진행된 특별대담에서는 양국 협력의 틀을 경제연대 수준으로 발전시키기 위한 비전이 공유됐다. 박상준 와세다대 교수가 모더레이터를 맡았고 이지평 한국외대 특임교수, 유혁 노무라종합연구소 서울 대표, 야마사키 시로 내각관방 참여, 이주인 아쓰시 일본경제연구센터 수석연구원이 패널로 참석했다.

전문가들은 산업·통상구조 재편 속에서 한일 양국이 기존 방식만으로는 대응하기 어려운 새로운 도전에 직면해 있다고 진단했다. 이어 양국이 나아가야 할 방향으로 ‘룰 테이커(Rule Taker)에서 룰 세터(Rule Setter)로의 전환’을 제안하며, 한일경제연대를 통해 양국이 공동시장으로서 외연을 확대해갈 수 있다고 강조했다.

이지평 교수는 “한일 양국은 그동안 ‘룰 테이커’로 규칙을 받아들이는 입장이었지만, 이대로 가다가는 경제력이 쇠약해질 수 밖에 없고 과거처럼 열심히만 하면 안되는 상황”이라며 “이런 측면에서 ‘룰 세터’가 돼야 하는데 그러려면 양국의 경제통합이 필요하고 정치적, 사회적 부담이 있더라도 경제인들이 경제통합적 체제가 강화된다는 걸 바라보면서 구체적으로 협력하는게 필요하다”고 말했다.

아울러 심화되는 글로벌 경쟁 속 협력 잠재력이 큰 분야에 대한 논의가 이어졌다. AI·반도체 분야에서는 피지컬 AI 협력과 공동 멀티모달 AI 플랫폼 구축 등 양국의 상호강점을 살리는 방향으로의 협력 필요성이 제안됐다. 또한 스타트업 분야에서는 단일 국가의 한계를 넘어 한일 공동 생태계 조성이 필요하다는 데 공감대가 형성됐다.

▶AI·반도체·에너지 협력 등 양국 상의 공동성명 발표=또 양국 상의는 공동성명을 통해 한국과 일본이 마주한 공통의 구조적 문제 해결에 긴밀히 협력해 나가기로 뜻을 모았다. 공동성명에는 ▷AI·반도체·에너지 등 미래산업 협력 ▷저출산·고령화 공동 대응 ▷문화교류 확대가 담겼다.

우선 AI·반도체·에너지 등 미래산업이 양국 경쟁력을 결정짓는 핵심 분야라는 데 인식을 같이했다. 이를 바탕으로 양국은 안정적 투자환경과 공급망을 공동으로 구축하고, 자유롭고 열린 국제 경제질서 유지를 위해 협력해 나가기로 했다.

또한 저출산·인구감소가 공동으로 직면한 중대한 과제라는 점에서 해결책 모색을 위한 협력을 강화하기로 했다. 양국 정부가 관련 협의에 착수한 만큼 민간 부문도 정책·연구 경험 공유 등 실질적 협력 방안을 논의해 나갈 계획이다.

아울러 한일 경제계는 직항노선 확대로 상호 방문이 증가하고 있다는 점에 주목했다. 양국 상의는 이러한 흐름을 바탕으로 경제·관광·문화 등 다양한 분야에서 교류 기반을 넓혀 나가기로 했다.

▶“양국 상호 방문 2년 연속 1200만…협력 심화해야”=양국 지역상의 간 협력 활성화 방안에 대한 논의도 이어졌다. 박주봉 인천상의 회장은 ▷한일 공동 교류 DB(데이터베이스) 구축 ▷지자체·지역상의 연계 강화 ▷지역맞춤형 교류 주제 발굴 등을 제시했다. 구라하시 준조 아오모리상의 회장은 “올해 상호 방문자가 2년 연속 1200만명을 넘을 전망”이라며 “그 어느 때보다 활발한 교류를 지역상의 간 협력 심화로 발전시킬 필요가 있다”고 강조했다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장은 “올해 회장단 회의는 양국 정상 간 셔틀외교 복원 으로 협력 분위기가 확산된 가운데 지난 60년 성과를 돌아본 의미 있는 자리였다”며 “대한상의는 한일경제연대 강화를 위해 일본상의와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다. 제15회 한일 상공회의소 회장단 회의는 내년 일본 센다이에서 개최될 예정이다.