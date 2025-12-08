[헤럴드경제=이원율 기자]독일 고급 스포츠카업체로 통하는 포르셰의 볼프강 포르셰(82) 회장이 결혼했다고 dpa통신 등이 7일(현지시간) 전했다.

이는 그의 생애 네 번째 결혼이다.

그의 미디어 담당 대리인은 포르셰가 오스트리아 잘츠부르크에서 가브리엘라 추라이닝겐(62)과 비공개 결혼식을 올렸다고 밝혔다.

다만, 신혼부부의 사생활을 존중해 추가 문의는 자제해달라고 덧붙였다.

그는 포르셰와 폭스바겐의 창업주인 페르디난트 포르셰(1875∼1951)의 막내 손자다.

1970년 첫 결혼식을 올린 포르셰는 지난 2023년 세 번째 부인과의 이혼 절차를 밟았다.

네 번째 부인 추라이닝겐은 옛 귀족이다. 독일 최대 철강업체 중 한 곳인 티센크루프의 뿌리가 된 티센 가문 출신이다.

포르셰는 2007년부터 포르셰 감독이사회 의장직을 소화하고 있다.

포르셰 가문은 페르디난트의 사돈 집안 피에히 가문과 함께 포르셰 지주회사를 통해 독일 최대 자동차업체 폭스바겐그룹도 지배 중이다.

한편 포르셰는 슬하에 3남1녀를 두고 있다.