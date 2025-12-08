[헤럴드경제=김진 기자] 대상이 전북특별자치도 순창군과 ‘지역상생발전 및 지역소멸대응’을 위한 업무협약을 체결하고, 농어촌 지역 활성화에 앞장선다고 8일 밝혔다.

지난 5일 전북특별자치도 순창군청에서 열린 협약식에는 최영일 순창군수와 정도연 장류연구소장을 비롯해 대상의 김경숙 ESG경영실장, 김주희 동반성장사무국장, 백승엽 순창 공장장, 장판규 순창 지원팀장 등이 참석했다.

이번 협약은 장류의 본고장인 순창군의 경쟁력을 높이기 위한 것이다. 인구 감소로 인한 소멸 위기 등 순창이 직면한 문제를 함께 해결하고, 지속가능한 성장 기반을 마련하겠다는 취지다.

대상은 지역 인재 양성과 일자리 창출에 나선다. 현지 청년들에게 현장실습과 인턴십 기회 등 다양한 진로 경험을 제공하고, 산학 연계 교육 프로그램을 운영한다. 또 지역 경제 활성화를 위해 순창군의 농산물을 사고, 순창군 특산물을 활용한 제품 개발과 판로 확대에 협력할 계획이다.

김주희 대상 동반성장사무국장은 “대상의 핵심 가치인 ‘존중’을 바탕으로 지역사회와 상생을 강화할 것”이라며 “특히 순창군의 지속가능한 발전에 기여할 수 있도록 다양한 협력 활동을 펼치겠다”고 말했다.

한편 대상은 지난해 ‘한국의 장 담그기 문화’ 유네스코 인류무형문화유산 최종 등재를 기원하며 전북특별자치도 순창군, 서경덕 교수와 3자간 업무협약을 체결하고 순창군의 장 문화를 홍보했다. 또 ‘지식존중’ 프로젝트 등을 통해 농어촌과 동반 상생을 위한 노력을 기울이고 있다.