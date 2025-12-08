글로벌 기업 BLT F&B와 합작…유럽 시장 공략 확대

[헤럴드경제=김진 기자] 제너시스BBQ 그룹은 최근 BLT F&B 그룹과 송파구 사옥에서 유럽 진출 출정식을 열고, 스페인에 합작 형태의 ‘유럽 헤드쿼터(Headquarter)’를 설립한다고 8일 밝혔다.

BLT F&B 그룹은 스페인과 중남미 등 스페인 언어권을 중심으로 금융·외식 사업을 전개하고 있다. 미주에서는 Domino‘s Pizza, Applebee’s, IHOP 등을 운영 중이다. BBQ는 BLT F&B 그룹의 글로벌 운영 경험과 시장 역량을 바탕으로 유럽 사업을 확대할 계획이다.

유럽은 미식 산업의 중심이자 세계 최대 관광 시장이다. 소비자 구매력과 프리미엄 선호도도 높다. 미국이 프랜차이즈 역사의 출발점이라면, 유럽은 문화·품질·브랜드 스토리까지 검증받아야 하는 세계화의 최종 관문으로 꼽힌다.

BBQ는 헤드쿼터를 설립해 유럽시장 확대를 위한 원·부재료 생산기지와 물류창고 등 통합물류망을 구축한다. BBQ의 글로벌 SCM(공급망관리) 고도화를 위한 중요한 기반이다. 향후 MF(마스터프랜차이즈) 계약·플래그십 매장 운영·제품 현지화 속도도 빨라질 것으로 기대하고 있다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장은 “유럽은 K-푸드 세계화를 완성하는 전략적 관문이자 BBQ 글로벌 확장의 구심점”이라며 “현지 맞춤형 메뉴와 선진화된 통합물류망을 기반으로 유럽 전역에서 K-치킨의 프리미엄 가치를 확산하겠다”고 말했다.