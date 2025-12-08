[헤럴드경제=박연수 기자] 세븐일레븐은 안드로이드 기반 클라우드 포스(POS) 시스템을 2개점에 시범 도입했다고 8일 밝혔다.

이번 클라우드 포스 도입 프로젝트는 매장 운영 효율성 개선과 미래형 스마트 편의점 구축의 중추적인 역할을 할 계획이다. 지난해 말부터 롯데이노베이트와 공동투자한 시스템 개발했다.

클라우드 포스 시스템은 안드로이드 기반 포스 앱과 클라우드 포스 서버, 전용 디바이스로 구성됐다. 스마트폰이나 태블릿 PC를 다루는 것 같은 친숙함에 운영 안정성과 확장성까지 한층 강화됐다. 시스템 업데이트나 장애 발생시 빠르고 정확하게 대응할 수 있어 점포 운영 연속성과 효율성도 크게 향상됐다.

기존 포스 대비 본체 부피도 80%가량 줄었다. 부피가 적어 카운터 주변 진열 공간이 넓어지고 업무 동선이 개선됐다.

세븐일레븐은 내년까지 안드로이드 기반 클라우드 포스를 500개 점포로 확대할 계획이다. 오는 2028년까지는 태블릿 디바이스로 업그레이드해 완전한 스마트 매장으로 전환하는 것이 목표다.

홍주현 세븐일레븐 IT운영팀장은 “앞으로도 디지털 인프라 투자를 강화해 미래형 편의점 경험을 선도하겠다”고 말했다.