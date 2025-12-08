FT-시카고대 설문, 노동시장 둔화에 ‘보험성 인하’ 무게 위원들 반대표 최대 3명 전망…1992년 이후 최다 가능성

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 통화정책을 총괄하는 연방준비제도(Fed)가 오는 9~10일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고 2025년 마지막 기준금리를 결정하는 가운데, 글로벌 경제학자들은 금리 인하를 확실시 하는 것으로 나타났다. 실업률 상승 등 고용 둔화 신호와 여전히 목표 수준을 웃도는 물가 부담이 맞물린 상황에서, 연준이 결국 경기 안정 쪽으로 정책 기울기를 조정할 것이라는 해석이다.

7일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 시카고대 부스경영대학원 산하 경제·정책 연구기관인 클라크센터와 공동으로 대표 경제학자 40명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 85%가 이번 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준금리를 0.25% 포인트(p) 인하할 것으로 전망했다고 전했다. 0.5%p 인하나 인상 가능성을 점친 응답자는 없었다.

이는 최근 한 달간 연준의 금리 인하 가능성을 둘러싸고 시장 전망이 크게 흔들렸다는 점을 고려하면 비교적 뚜렷한 컨센서스로 해석된다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에서도 금리 인하 확률은 한때 40%까지 내려갔다가 최근 다시 80% 이상으로 반등했다.

전문가들이 금리 인하 가능성에 무게를 두는 배경에는 미국 노동시장의 둔화 조짐이 있다. 미 노동부에 따르면 9월 실업률은 4.4%로 시장 예상치를 웃돌았다. 고용 증가세도 점차 둔화하는 흐름을 보이고 있다. FT는 “전문가들은 노동시장이 악화하고 있다는 우려에 연준이 차입 비용을 낮출 것으로 예상했다”고 전했다.

다만 연준 내부의 의견은 그 어느 때보다 크게 갈릴 것이라는 전망이 우세하다. 설문 응답자 가운데 단 1명만 12명의 FOMC 위원이 만장일치로 금리 인하에 찬성할 것으로 내다봤다. 응답자의 60%는 2명의 반대표가 나올 것으로 예상했고, 33%는 3명 이상이 반대할 가능성이 있다고 답했다. 연준의 금리 결정에서 반대표가 3개 이상 나온 마지막 사례는 1992년이다.

연준 내부에서 이처럼 의견이 갈리는 이유는 고용 둔화와 물가 부담이 동시에 존재하는 ‘복합 신호’ 상황이기 때문이다. 제롬 파월 연준 의장은 지난 10월 기준금리 회의 이후 기자회견에서 “고용 하방 위험이 증가했다”고 언급했다. 반면 인플레이션은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있으며, 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 향후 물가에 미칠 영향도 아직 충분히 반영되지 않았다는 평가가 많다.

특히 트럼프 대통령의 경제 책사로 불리는 스티븐 마이런 연준 이사는 이번에도 0.5%p의 ‘빅컷’을 주장할 가능성이 거론된다. 반면 일부 지역 연은 총재와 연준 이사들은 물가 안정이 여전히 우선이라는 입장을 유지하고 있다. 마이클 바 연준 이사 역시 “차입 비용을 더 낮출 여지가 크지 않다”는 인식을 드러낸 바 있다.

월가의 시선은 금리 결정과 함께 연준이 함께 공개할 점도표(dot plot)에 쏠리고 있다. 점도표는 FOMC 위원들의 향후 금리 전망을 수치로 제시하는 자료로, 내년 금리 인하 속도와 폭을 가늠할 핵심 지표로 꼽힌다. 월스트리트저널은 “투자자들은 연준의 새로운 금리 경로가 얼마나 빠르고 멀리 내려갈지를 예의주시하고 있다”고 전했다.

시장에서는 이번 0.25%p 인하가 단순한 경기 부양 목적이 아니라, 고용 둔화에 대비한 ‘보험성 인하’ 성격이 짙다는 해석이 나온다. 다만 연준 내부의 균열과 정치적 압박, 물가 불확실성이 동시에 얽히면서 연준의 통화정책 신뢰도 역시 중대한 시험대에 올랐다는 평가다.