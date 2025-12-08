상업비율 대폭 완화…상업지역 20%→10%, 준주거지역 10%→0% 규제 완화로 주택 공급 확대... 지역 내 16개 정비사업 단지 직접 수혜

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 상업지역과 준주거지역의 상업비율 규제 완화 이후 지역 내 재건축 정비사업의 사업성이 크게 개선되면서 추진 속도가 눈에 띄게 빨라지고 있다고 밝혔다.

지난해 개정된 ‘서울시 도시계획 조례’에 따라 상업지역의 의무 상업비율은 20%에서 10%로, 준주거지역은 10%에서 0%로 완화됐다.

이에 따라 지역 내 정비구역 아파트 단지들은 주택 공급을 확대할 수 있게 됐으며, 용도 비율 제한으로 반복되던 설계 조정과 계획 재검토 부담도 상당 부분 해소됐다.

구는 이러한 변화가 사업성 개선은 물론 조합 의사결정 속도에도 실질적인 효과를 내고 있어 ▲조합원 부담 경감 ▲정비사업 기간 단축 ▲상가 미분양‧공실 위험 감소 등 다양한 효과로 이어질 것으로 전망했다.

현재 상업비율 완화의 직접적 수혜를 받는 지역 내 재개발·재건축 사업은 16개 단지로, 각 사업이 원활히 추진되고 있다.

특히 규제 완화 이후 여의도 재건축 단지에서는 정비계획(변경) 결정 고시 3건, 통합심의 완료 3건, 사업시행 인가 처리 2건 등 주요 인허가 절차가 잇따라 진전되며 처리 속도 또한 크게 향상됐다.

영등포전통시장 인근 재개발 사업지인 영등포1-12구역 윤상배 조합장은 “주거비율이 확대되고 상업비율이 낮아지면서 사업성이 크게 향상됐다”며 “이로써 아파트 1182세대, 오피스텔 68실, 업무시설 100여 개, 판매시설 200여 개 등으로 구성된 지상 49층이 4개동, 26층 2개 동 계획이 가능해졌다”고 말했다.

최호권 영등포구청장은 “상업비율 완화로 주택 공급 여건이 크게 개선됐다”며 “영등포구에서 추진 중인 재개발, 재건축 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 행정 지원을 이어가겠다”고 전했다.