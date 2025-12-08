접수작 117개, 온라인 투표와 전문가 심사 통해 최종 15점 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 공사장 가설울타리 디자인 공모전 수상작을 8일부터 12일까지 5일간 구청사 1층 로비에서 전시한다.

앞서 구는 획일적인 공사장 가설울타리를 시민의 창의적인 아이디어로 채우고 도시 경관을 개선하는 한편, 도시 일상에 활력을 더하고자 ‘공사장 가설울타리 디자인 공모전’을 개최했다.

7년 만에 개최한 공모전인 만큼 변화된 금천의 매력을 표현하는 청년도시 금천의 활기찬 이야기, ‘금천’ 글자를 활용한 상징 디자인, 금천을 시각화한 명소 디자인 등 3가지 주제로 진행됐다.

총 117개의 다양한 작품이 접수돼, 온라인 투표와 외부 전문가들로 구성된 선정위원회가 창의성, 활용성, 공공성 등을 종합적으로 심사했다. ▲대상 1점(상금 500만원) ▲최우수상 2점(각 300만원) ▲우수상 3점(각 200만원) ▲장려상 4점(각 100만원) ▲인기상 5점(각 50만원) 등 총 15점이 수상했다.

대상은 ‘금천 360°-사람과 공간이 흐르는 좋은 도시’ 작품이 받았다. 금천구의 과거와 현재, 미래를 360° 둘러보는 시선으로 ‘좋은 도시 금천’의 정체성과 흐름을 시각화했다. 특히 A-B 연작 디자인을 금천구의 대표 명소인 금천 9경을 중점적으로 표현해 보는 재미를 더했다.

구는 공모전 수상자와 작품에 대한 이용 협약을 체결한 후 내년부터 관내 공사장 가설울타리에 수상작들을 적용해 쾌적한 도시미관을 조성할 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 공모전에 관심을 가지고 훌륭한 작품을 출품해 주신 모든 참가자에게 감사드린다”며 “앞으로도 주민들과 함께 금천을 디자인하며, 쾌적하고 안전한 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.