[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 5일 노후로 인해 잦은 고장이 발생하던 시청 민원실 외부 무인민원발급기를 새 기기로 교체 설치했다.

시청 민원실 외부에 설치된 무인민원발급기는 민원서류 발급 수요가 많고 24시간 연중무휴 운영되고 있으나 잦은 고장으로 인해 시민 불편이 존재했다.

이에따라 영천시는 보다 안정적인 민원 서비스 제공을 위해 해당 무인민원발급기를 신규 장비로 교체했다.

새로 교체된 무인민원발급기는 ‘장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률’의 기준에 부합하는 제품으로 휠체어 접근 공간 확보, 화면 확대 및 높낮이 조절, 시각장애인 모드, 외국어 지원 등 다양한 기능을 갖춰 장애인은 물론 고령자와 외국인의 접근성을 대폭 강화했다.

특히 영천시는 기존 기기를 폐기하지 않고 수리·점검 후 민원 수요가 높은 차량등록사무소로 이전 설치해, 민원 수요에 보다 탄력적으로 대응할 계획이다.

영천시 관계자는 “시민들이 편리하게 민원서류를 발급받을 수 있도록 장비를 정기적으로 점검하고 노후 무인민원발급기 교체도 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

한편 영천시는 현재 24개 무인민원발급기를 운영하고 있으며 내년에도 추가 설치와 장애인 편의기능 개선사업을 지속적으로 추진할 예정이다.