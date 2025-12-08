‘탄소공감마일리지’ 탄소중립 실천 플랫폼으로 자리매김 400만 회 실천…온실가스 약 6247t(톤) 감축 효과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 탄소공(Zero)감(減)마일리지 참여 활동 수가 400만 회를 넘겼다고 밝혔다.

탄소공감마일리지는 일상에서 탄소중립을 실천하고, 마일리지를 적립해 지역화폐인 도봉사랑상품권으로 보상받는 도봉형 환경마일리지 제도다.

2023년 4월부터 운영한 이래 이달 초까지 누적 400만 건 이상의 탄소중립 실천 활동이 이뤄졌다. 이는 온실가스 약 6247t(톤)을 감축한 효과다.

주민들은 모바일 앱을 통해 ‘걷기’ ‘대중교통 이용’ ‘손수건 사용’ ‘장바구니 이용’ 등 일상 속 친환경 활동을 인증하고 마일리지를 쌓는데, 현재까지 2억 마일리지를 적립했다.

1마일리지는 1원 상당의 도봉사랑상품권으로 교환되는데, 약 1억6000만 마일리지가 도봉사랑상품권으로 지급됐다.

구는 이번 참여 활동 수와 누적 방문 수와의 연관관계에 대해 주목하고 있다.

누적 방문 수가 약 535만 회를 기록했고, 이를 실천 수 400만 회와 비교해봤을 때 약 74%가 실천으로 이어지는 것을 확인했다.

구 관계자는 “앱 접속 후에는 실천까지 자연스럽게 연결되고 있다. 앞으로 홍보를 열심히 해 참여를 더욱 확대할 수 있도록 하겠다”고 전했다.

오언석 도봉구청장은 “탄소공감마일리지로 지역 내 탄소중립 실천 문화가 더욱 견고히 자리잡아가고 있다”며 “앞으로도 누구나 쉽고 즐겁게 기후행동에 동참할 수 있는 환경을 만들기 위해 관련한 사업 마련에 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.