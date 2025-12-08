“기술 발전 따라 기준 조정 가능…국가안보 최우선”

[헤럴드경제=정목희 기자] 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 7일(현지시간) 도널드 트럼프 행정부의 중국에 대한 첨단 반도체 수출 통제 정책이 “항상 유동적”이라고 밝혔다.

그리어 대표는 폭스뉴스 인터뷰에서 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국에 대한 첨단 반도체 수출 통제에 반대하고 있다는 점과 관련해, ‘중국에 첨단 반도체를 제공하는 것이 현명한가’라는 질문을 받고 이같이 답했다. 그는 “기술이 발전하고 접근성이 높아질수록 수출통제의 기준점도 조정될 수 있다”고 강조했다.

그리어 대표는 “트럼프 행정부는 최첨단 기술 제품이나 반도체, 기타 장비 등을 중국이나 다른 국가에 내보낼 때 매우 신중해야 한다는 점에 분명히 동의하고 있다”면서도 “(수출통제) 조정은 언제든 일어날 수 있다”고 설명했다.

그는 다만, “내 개인적인 견해는 이에 대해 매우 신중해야 한다는 것”이라며 “우리는 기업들이 수익을 잘 내기를 바라지만, 정책 입안자로서 우리는 국가 안보를 최우선으로 해야 한다. 그게 트럼프 대통령이 수출을 제한할 수 있는 반도체 종류들을 논의한 이유”라고 밝혔다.

그리어 대표는 “(수출통제) 기준점이 어디인지에 대한 논의는 항상 열려 있으며, 시간이 지나면서 변한다”고 말했다.

그리어 대표의 언급은 백악관이 엔비디아에 최첨단 인공지능(AI) 반도체인 H200의 중국 수출 허용 여부를 검토하는 가운데 연방 의회에서는 이 반도체의 중국 수출을 막기 위해 초당적 법안이 발의되고, 황 CEO는 이에 공개적으로 반대 입장을 표출하는 가운데 나왔다.

이에 따라 중국과 최근 관세 전쟁 휴전을 1년 연장하기로 한 트럼프 행정부가 어느 정도 선까지 해당 반도체 수출 통제를 할지 주목된다.

그리어 대표는 중국이 관세 휴전 당시 한 약속에 대해 “중국과 최근 합의한 모든 사항은 매우 구체적이어서 우리는 쉽게 모니터링할 수 있으며, 지금까지 그들이 준수하고 있다는 걸 보고 있다”고 했다.

그는 중국이 미국산 대두를 수입하기로 한 것에 대해 “이번 시즌에 구매하기로 약속한 것의 약 3분의 1을 이행한 것을 이미 확인했다”고 했으며, 희토류 공급에 대해선 “완전한 적이 없지만 모두 올바른 방향으로 가고 있다. 우리 공장을 가동하고 제조업을 유지하기 위한 모든 종류의 흐름을 확인하고 있다”고 말했다.