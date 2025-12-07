내몽고 포강의과대 교수 역임 주장 국내 의사 면허 소지 여부 밝히지 않아

[헤럴드경제=채상우 기자] 개그우먼 박나래의 불법 의료 행위 의혹과 관련해 그에게 약물을 공급했다는 ‘주사 이모’ A씨가 직접 입을 열었다.

A씨는 7일 인스타그램을 통해 “12~13년 전 내몽고라는 곳을 오가면서 힘들게 공부했고 내몽고 포강의과대학병원에서 내·외국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다”며 “병원장님과 성형외과 과장님의 배려와 내몽고 당서기의 적극적인 도움으로 한국 성형센터까지 유치할 수 있었다”고 주장했다.

이어 “센터장으로서 한국을 알리기 위해 방송 인터뷰와 강연도 마다하지 않았고 열심히 삶을 살았다”며 “그러다 2019년 말 코로나가 터졌고 내몽고의 모든 걸 포기할 수밖에 없었다. 몸도 마음도 아팠다”고 했다. 그러면서 박나래의 전 매니저를 겨냥해 “매니저야, 네가 나의 살아온 삶을 아냐. 나에 대해 뭘 안다고 나를 가십거리로 만드냐”고 했다.

A씨는 의사 가운을 입은 사진 여러 장도 함께 게시했다. 수술복을 입고 집도 중인 것으로 보이는 사진도 있었다. 방송 인터뷰 화면을 찍은 영상과 강연 현장을 촬영한 모습도 추가했다. 다만 국내에서 의료 활동을 할 수 있는 정식 면허를 갖췄는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

앞서 연예 매체 디스패치는 전날 박나래가 ‘주사 이모’ A씨에게 항우울제 등 약을 공급받았고 의료 기관이 아닌 A씨 자택이나 차량에서 주사 및 링거를 맞았다고 보도했다. 박나래가 해외 일정에 A씨를 동행하거나, 공항으로 A씨를 불러 수액을 맞은 적 있다고도 했다. A씨가 박나래 전 매니저에게 보낸 “처방전 모으고 있다” “(약을) 문고리에 해놓았음” 등 메시지도 공개됐다.

박나래 측은 “(주사 이모는) 의사 면허가 있는 의사분으로 알고 있다”며 “관련 보도들이 나와 저희도 더 확인하려고 하는데 그분과 아직 연락이 닿지 않았다”고 밝혔다. 해외 일정 동행을 두고도 “당시 가까운 지인으로서 해외 촬영 현장을 경험해보고 싶다고 해 따라갔던 건 사실이나, 촬영이나 의료 행위와는 무관한 개인적 일이었다”고 반박했다.