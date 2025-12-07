김병민 서울시 정무부시장 페이스북 글 통해 김민석 총리 행안부에 감사의정원 사업에 대한 서울시 답변을 요청하는 공문 발송을 지시했다며 사실이 아니길 바란다며 비판

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김병민 서울시 정무부시장은 7일 오후 자신의 페이스북을 통해 “김민석 국무총리께서 행정안전부에 ‘감사의정원’ 사업과 관련해 서울시의 답변을 요청하는 공문 발송을 지시했다는 보도가 나왔습니다. 사실이 아니길 진심으로 바랍니다”고 말했다.

김 부시장은 “최근 총리께서는 종묘, 감사의정원, 한강버스, 창동 아레나 등 서울 주요 현안을 잇달아 찾고, 제설 메시지까지 직접 발표하셨습니다”며 “그런데 이제는 지방자치단체 고유 사무에까지 ‘공문 정치를 동원하는 것 아니냐’는 우려가 제기되고 있습니다”고 반박했다.

또 “스스로 여론조사에서 이름을 빼달라고 요청했던 분이 정작 서울시 행정에 가장 빈번하게 개입하고 있는 모습입니다. 정치적 계산이 행정적 책임보다 앞설 때 국정은 흔들리고, 피해는 국민들에게 돌아갑니다”며 “저는 86세대 정치가 보여온 방식에서 반면교사를 얻어왔습니다”고 말했다.

이어 “언론 조명이 비추는 지점을 찾아가 갈등을 확대하고, 논란을 부풀려 정치적 유불리를 따지는 구태 말입니다. 운동권 정치의 좋지 않은 유산이라고 생각해왔습니다.그런데 국정의 2인자 자리에 오른 총리께서까지 이러한 행태를 반복한다면 이것은 단순한 정치 행보가 아니라 우리 정치의 불행입니다”고 비판했다.

김 부시장은 “정치가 이벤트가 되고, 국정마저 ‘라이브 쇼’처럼 연출된다면 그 비용은 오롯이 국민이 부담하게 됩니다”며 “서울시는 묵묵히 할 일을 할 뿐입니다.정치적 연출에 흔들리지 않고, 성과와 결과로 증명하는 행정을 하겠습니다”고 맺었다.