[헤럴드경제 = 서병기선임기자]가수 이병찬이 에겐남의 정석 매력으로 팬들을 홀렸다.

이병찬은 7일 오후 3시 20분 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연, 신곡 ‘에겐남’ 무대를 선보였다.

이날 이병찬은 등장부터 순수하면서도 훈훈한 비주얼을 자랑, 에겐남의 매력을 뿜어내며 이목을 단번에 사로잡았다. 이어 신곡 ‘에겐남’ 첫 소절부터 특유의 부드러운 목소리를 자랑하며 팬심을 정조준했다.

특히 이병찬은 탄탄한 가창력과 시원한 고음, 여기에 섬세한 감정 표현력까지 더해 무대 완성도를 높이는가 하면, ‘그대 발걸음이 무거운 날엔 말없이 손을 잡아줄게요’, ‘그대를 환히 비춰주는 섬세하고 다정한 남자 될게요’ 등의 가사들로 듣는 이들의 마음을 녹였다.

최근 컴백 이후 각종 음악 방송에서 활약 중인 이병찬의 신곡 ‘에겐남’은 신조어 ‘에겐남’을 콘셉트로 사랑하는 사람 앞에서만 유독 배려 깊고 섬세해지는 마음을 그린 감성 발라드다.

한편, 이병찬은 오는 12월 27일 오후 7시 서울 공감센터에서 열리는 단독 콘서트 ‘Would you Merry me?’(우드 유 메리 미?)를 개최, 팬들과 가까이서 뜨겁게 호흡할 예정이다.