정치권 일각에서 논의 중인 ‘새벽배송 금지’에 반대하는 시민들의 목소리가 커지고 있다. 국회 국민동의청원에 올라온 관련 게시글이 7일 기준 5만 명 이상의 동의를 얻으면서, 국회 소관 상임위원회에 정식으로 회부되어 논의될 전망이다.

자신을 맞벌이 가정의 주부라고 소개한 한 시민은 지난달 13일 국민동의청원을 통해 새벽배송의 필요성을 호소했다. 청원인은 “밤늦게 귀가하는 맞벌이 부모에게 있어 새벽배송은 단순히 편리한 서비스가 아니라 일상을 지탱하는 중요한 수단”이라고 강조했다. 이어 구체적인 대안 없이 무작정 새벽배송을 금지하는 것은 소비자들에게 큰 불편을 초래하고 불필요한 사회적 갈등을 키울 뿐이라고 주장했다.

이번 청원은 동의 기한이 오는 13일까지로 며칠 더 남아있음에도 불구하고, 이날 오후 2시 37분 기준 5만 4099명이 동의에 참여했다. 국회 청원 처리 기준에 따르면, 공개 30일 이내에 5만 명의 동의를 얻을 경우 해당 안건은 국회 소관 상임위원회에 자동으로 회부되어 공식적인 검토 절차를 밟게 된다.

이에 따라 향후 국회 상임위에서 새벽배송 금지 여부와 관련해 시민들의 편의성과 유통업계 종사자들의 노동권 사이에서 어떤 논의가 오갈지 귀추가 주목된다. 맞벌이 가구와 1인 가구 비중이 높은 현대 사회에서 새벽배송이 필수적인 생활 기반 시설로 자리 잡은 만큼, 이번 청원을 계기로 관련 규제 논의가 새로운 국면을 맞이할 것으로 보인다.