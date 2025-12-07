[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 이정석이 소년범 의혹을 인정한 뒤 연기 은퇴를 선언한 배우 조진웅을 옹호하는 글을 올렸다가 삭제했다.

이정석은 6일 자신의 SNS 계정에 “연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나. 너희는 그리 잘 살았고 살고 있나. 세상이 안타깝고 더럽다”라는 글을 남겼다.

글에는 주어는 없었으나 정황상 같은 날 은퇴를 선언한 조진웅을 언급한 것 아니냐는 추측이 이어졌다.

현재는 글이 삭제된 상태다.

앞서 지난 5일 디스패치 보도에 따르면 조진웅은 고교 시절 중범죄를 저질렀고 소년보호처분을 받아 소년원에 송치됐다. 이 매체는 제보를 인용해 “조진웅은 일진이었다. 그 무리들과 함께 차량을 절도했다. 성폭행도 연루됐다”고 전했다.

이에 소속사 사람엔터테인먼트는 5일 “배우(조진웅)에게 확인한 결과 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다”며 그가 소년범 출신이라는 점을 인정했다. 다만 성폭행 의혹에 대해서는 “무관하다”고 부인했다.

결국 조진웅은 이튿날인 6일 “과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다”며 “모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다”고 은퇴를 선언했다.