민간공항 우선 이전·획기적인 인센티브 주목

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 군공항 이전을 위안 태스크포스(TF) 첫 회의가 이달 중순 광주에서 열릴 예정이다.

7일 무안군과 광주시 등에 따르면 광주시·전남도·무안군·기재부·국방부·국토부 등 정부·지자체로 구성된 군공항 이전 TF의 첫 회의가 이달 중순 광주에서 열릴 예정이다.

회의 시기는 특정되지 않았지만 이르면 이달 세째주에는 열릴 것으로 보인다.

이번 회의는 지난달 19일 김용범 대통령실 정책실장 주재로 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 김산 무안군수가 참석한 가운데 열린 광주 민간·군 공항 통합 이전 추진을 위한 사전협의에 따른 후속 조치로 열리게 됐다.

TF회의에서는 사전협의에서 제시된 정부의 중재안을 바탕으로 광주 군·민간공항 이전에 따른 방안을 논의할 예정이다.

군 공항과 민간공항 통합 이전의 주요 쟁점에 대한 정부와 지자체의 입장을 서로 나누고 무안 이전에 따른 지원 대책을 논의할 것으로 보인다.

정부가 제시한 중재안에는 국가산단 등 첨단 산업 기반 조성, 호남고속철도 2단계 개통과 연계한 광주 민간공항의 무안 이전, 주민 지원 사업 재정 확보 등의 방안이 담긴 것으로 전해졌다.

무안군은 호남고속철도 2단계 개통에 맞춰 민간공항을 먼저 이전하기 위해 광주시와 국방부 등과 함께 공동합의서를 명문화하는 방안을 추진할 계획이다.

광주시의 1조원 규모의 주민지원 재정 확보를 위해선 광주시의 지원금 보증 방안을 검토하고 정부의 신규 지원 사업을 발굴하기로 했다.

무안군은 국가 차원의 획기적인 인센티브 지원이 중요하다고 보고 내년 국고 사업에 반영된 현안 사업과 중복되지 않도록 건의할 방침이다.

무안군 관계자는 “광주시의 지원금 지원 계획과 획기적인 인센티브 지원이 확실하게 나와야 군민들도 광주 군공항 이전에 수긍할 수 있을 것”이라며 “군·민간공항 이전이 지역에 도움이 될 수 있는 방안을 마련하도록 하겠다”고 말했다.