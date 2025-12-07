12월 19일까지 전국 7개 직영사업소에서 진행 전국 365개 르노코리아 서비스네트워크서 배터리·타이어 교체 시 특별 혜택 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 겨울 시즌을 맞아 전국 직영사업소에서 차량 무상점검을 실시한다고 7일 밝혔다.

먼저 르노코리아는 오는 오는 8일부터 19일까지 성수, 서부, 도봉, 수원, 대전, 대구, 동래 등 전국 7곳의 직영사업소에서 겨울 맞이 무상점검 서비스를 제공한다.

겨울철은 빙판길, 한파 등 극한의 운행 상황이 잦아 안전한 주행을 위해 보다 세밀하게 차량을 점검하는 것이 중요하다. 특히 낮은 온도에서 성능이 저하되기 쉬운 차량용 배터리와 마모가 진행되어 제동력에 영향을 미치는 타이어는 겨울철 필수 정비 점검 항목으로 꼽힌다.

행사 기간 동안 직영사업소를 방문한 고객은 ▷각종 램프류 ▷파워스티어링 오일, 엔진 오일, 브레이크 오일, 워셔액, 냉각수, 자동변속기 오일 등 주요 액체류 ▷와이퍼 작동 상태 ▷전·후륜 브레이크 패드 ▷타이어 상태 및 마모 ▷배터리 및 단자, 벨트 균열 여부 등 차량 운행에 직결되는 핵심 부품과 안전 장치 전반을 무상으로 점검받을 수 있다.

아울러 전국 365개 르노코리아 서비스네트워크에서는 12월부터 내년 1월까지 겨울철 안전 운행을 위한 특별 정비 혜택을 마련했다. 내년 1월 31일까지 전국 르노코리아 서비스네트워크를 방문해 차량용 배터리를 교체하는 고객은 배터리 종류에 따라 10~15%의 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한, 타이어 네 본을 함께 교체하는 고객에게는 행사 종료 후 사용 가능한 10만원 상당의 정비 쿠폰이 제공된다.