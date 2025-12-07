지방선거 다가오면서 당내 위기감 확산…노선 변화 공개 요구 “여러 의견 듣고 보완할 것”…張, 의원회관 돌며 접촉면 확대

[헤럴드경제=신동윤 기자] 취임 100일을 넘긴 시점까지 ‘마이웨이’ 우클릭 강성 행보를 보인 국민의힘 장동혁 대표의 리더십에 비상이 걸렸단 평가가 나온다. 취임 일성으로 이른바 우파 연대론과 단일대오론을 천명했으나, 이재멍 정부 출범 이후 첫 전국 단위 선거인 지방선거가 6개월 앞으로 다가온 상황에서 장 대표의 행보에 공개 불만이 제기되면서 파열음이 커진 탓이다.

결정적 계기는 12·3 비상계엄 1년 메시지다.

총론적 책임 표현과 함께 계엄 자체에 대해 “더불어민주당의 의회 폭거에 맞서기 위한 것”이라는 그의 입장을 두고 당에서는 “‘윤(尹) 어게인(Again)’이 아니라 ‘윤 네버(Never)’가 돼야 한다”(김재섭 의원) 등과 같은 비판이 터져 나왔다.

심지어 원조 친윤(친윤석열)인 3선 윤한홍 의원은 지난 5일 장 대표가 주재한 회의에서 강선 일변도인 장 대표를 향해 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개 비판하는 꼴이니 우리가 아무리 이재명 정부를 비판해도 국민 마음에 다가가지 못한다”고 직격했다.

당내 이런 반응은 장 대표가 당내 ‘계엄에 대한 사과 및 윤석열 전 대통령과의 절연’ 요구에도 ‘마이웨이’를 고수하면서 급기야 계엄에 대해 윤 전 대통령과 유사한 주장까지 하자 “이대론 안 된다”(권영진 의원)는 인식에 따라 나온 것이다.

여기엔 내년 선거를 앞두고 제1야당이 대여(對與) 공세 수위를 높이고 있지만 정작 당이 윤 전 대통령과의 관계를 정리하지 못하고 ‘계엄의 늪’에 갇히면서 오히려 민심에서 멀어지고 있다는 위기감이 짙게 깔려 있다.

안 그래도 6·3 대선 1년 만에 치러지는 지방선거라 과거 패턴대로 여당이 승리할 가능성이 크다는 우려가 적지 않은데 장 대표의 행보가 오히려 이를 부채질하는 게 아니냐는 판단인 셈이다.

실제 장 대표가 이재명 정부의 6개월에 대해 “한마디로 ‘약탈과 파괴’”라면서 고강도로 비난하고 있으나, 이 대통령의 지지율은 60% 안팎을 기록하는 반면 국민의힘은 20%대 중반 박스권 정체를 벗어나지 못하고 있다.

이런 이유로 윤한홍 의원처럼 공개적으로 문제 제기는 안 했더라도 당 중진들 사이에서는 강성 지지층을 의식한 장 대표의 행보를 우려하는 분위기가 점차 퍼져가는 것으로 전해졌다.

당내 여론이 심상치 않자 장 대표는 수습에 나선 상태다.

그는 윤 의원의 공개 발언이 있었던 지난 5일 오후 국회의원회관을 돌며 중진 의원들을 개별적으로 만난 것으로 전해졌다. 특히 자신의 의견을 밝히기보다는 상대 의원의 말을 경청한 것으로 알려졌다.

이 과정에서 일부 의원들은 ‘내년 2월 설 명절 전’이란 데드라인까지 거론하며 장 대표에게 뚜렷한 노선 변화를 주문했다고 한다. 이는 늦어도 설 명절 전까지는 당 메시지가 변해야 지방선거 민심을 공략할 수 있다는 판단에 따른 것으로 보인다.

장 대표는 이번 주에도 기존 일정을 취소하고 소규모 오찬, 만찬이나 티타임을 진행하며 당내 여론을 수렴할 것으로 알려졌다. 8일엔 의원총회도 예정돼 있다.

장 대표가 당내 의견 수렴에 나서면서 대외 메시지와 행보에 변화가 있을지 주목된다. 연말까지 강성 지지층 달래고 내년 초부터 외연 확장에 나선다는 게 장 대표의 애초 구상이었던 것으로 전해졌다.

일각에서는 장 대표가 가시적인 변화를 보일 조짐이 없으면 거취 문제까지 압박할 가능성도 없지 않다는 관측도 나온다.

장 대표 측 관계자는 7일 연합뉴스와 통화에서 “다양한 의견이 나오는 게 민주적 정당”이라며 “여러 의견을 들은 뒤 당 운영 방향과 지방선거 구상을 보완할 것은 보완하고 보강할 건 보강할 것”이라고 말했다.