[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스 RISE 사업추진단은 2026년부터 경주시민(재학생 포함)을 대상으로 명예 학사·석사·박사 학위를 수여하는 ‘신라시민대학’을 경북 RISE 사업으로 운영할 예정이라고 5일 밝혔다.

신라시민대학은 경북 RISE사업추진단 지속가능평생‧직업교육사업단에서 설계한 플래그십 프로그램으로, 평생학습의 모델을 제시하고 경주를 대표하는 고품격 시민학위 과정을 목표로 한다.

2025년에는 본격 출범에 앞서 ‘신라의 향기’ ‘신라의 치유’ ‘신라와 불교’ 등 세 개 모듈로 사전 학기를 시범운영을 진행 중이다.

신라 역사·문화와 불교 전통을 현장 답사, 체험, 강의를 결합해 배우는 방식으로, 대학·지역·시민을 잇는 새로운 평생학습 모델을 시험하고 있다.

사업단장을 맡고 있는 동국대 WISE캠퍼스 이영찬 교수는 “신라시민대학을 통해 경주시민이 역사·문화·미래전략을 함께 공부하며 명예학위와 함께 도시의 미래를 함께 설계하는 시민 플랫폼을 만들겠다”고 밝혔다.