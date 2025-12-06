[헤럴드경제=채상우 기자] 재혼을 준비하는 남성이 교제 여성에게 가장 비호감을 느끼는 순간이 밥값을 계산하지 않는 것으로 집계됐다. 여성의 경우에는 전처를 험담하는 것을 가장 싫어하는 것으로 나타났다.

6일 재혼정보회사 온리유와 결혼정보업체 비에나래가 전국의 재혼 희망 남녀 514명(남녀 각 257명)을 대상으로 “재혼 교제 중 호감도를 떨어뜨리는 상대의 언행”을 조사한 결과, 남성 응답자들은 식사 후 계산을 하지 않는 여성(31.3%)을 가장 비호감 행동으로 지적했다.

이어 “전 남편 흠담”(26.5%), “과거(직장·외모 등) 자랑”(21.0%), “식당 직원 질책”(15.2%) 등이 뒤를 이었다.

반면 여성은 “전처를 험담하는 남성”(33.1%)을 가장 비호감 행동으로 꼽았다. 또한 “데이트 대신 전화만 하는 경우”(25.2%), “과거 자랑”(19.1%), “식당 직원 질책”(14.0%) 등이 호감도를 떨어뜨리는 요인으로 지목됐다.

재혼 목적의 교제에서 “어떤 말을 자주 들으면 재혼 의사가 떨어지는가”라는 질문에는 남성의 32.7%가 “파인 다이닝 하러 가자고 할 때”를 가장 부담스러운 언급으로 답했다.

이어 “명품 선물 사 달라고 할 때”(27.6%), “자녀 학비 지원해 달라고 할 때”(22.2%), “노부모 케어해 달라고 할 때”(12.1%) 순이었다.

여성은 “아침밥 차려달라고 할 때”(38.9%)를 가장 큰 비호감 발언으로 꼽았다. 다음으로 “노부모 케어해 달라고 할 때”(27.2%), “파인 다이닝 하러 가자고 할 때”(16.0%), “명품 선물 사 달라고 할 때”(12.1%) 등의 순으로 나타났다.

손동규 온리유 대표는 “권리 주장에 앞장서는 여성, 특히 50대 이상의 돌싱 여성들은 데이트 비용 지불을 남성에게 미루는 경향이 있는데 남성 입장에서 정이 떨어질 수밖에 없다”면서도 “이혼의 원인을 제공하는 비중이 높은 남성이 교제를 하면서 전 배우자에 대해 험담을 쏟아내면 볼품이 없어 보인다”고 설명했다.