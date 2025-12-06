현재 모든 조치 완료…피해 고객 전체 개별 안내

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 6일 개인정보보호위원회(개보위)에 익시오 통화 정보 유출 사실을 신고했다고 밝혔다.

LG유플러스에 따르면 최근 익시오 서비스의 운영 개선 작업 과정에서 캐시(임시 저장 공간) 설정 오류로 고객 36명의 ▷통화 상대방 전화번호 ▷통화 시각 ▷통화 내용 요약 등 정보가 다른 이용자 101명에게 일시적으로 노출됐다.

이에 LG유플러스는 이날 오전 9시경 개인정보보호위원회에 관련 내용을 신고했다.

개인정보가 유출됐던 시간은 지난 2일 20시부터 같은 달 3일 10시 59분 사이다. 해당 시간 동안 익시오를 새로 설치하거나 재설치한 이용자(101명)에게 36명의 일부 통화 정보가 노출됐다. 이용자 1명에게 6명의 통화 데이터가 노출된 경우도 있었다.

다만 유출된 정보에는 주민등록번호, 여권번호 등 고유 식별정보와 금융정보는 포함되지 않았다고 LG유플러스는 설명했다.

LG유플러스는 지난 3일 오전 10시경 문제를 인지한 즉시 원인 파악과 복구 작업에 착수해 노출된 통화 정보가 더 이상 보이지 않도록 했다. 이후 해당 고객 전원에게 전화로 안내를 진행했다. 연락이 어려운 고객에게는 문자 등을 통해 사실을 알렸다.

LG유플러스 관계자는 “고객 여러분께 불편과 심려를 끼쳐 죄송하다”며 “이번 사안은 해킹과 관련이 없으며, 이후 관계기관 조사에도 적극 협조하겠다”고 밝혔다.