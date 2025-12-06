케임브리지 “달러, 내년 더 약해질 것…미국 주식 비중 점검 필요” 라틴·아시아 등 신흥시장 반등 조짐 “AI 투자 흐름, 중국으로 재유입”

[헤럴드경제=서지연 기자] 글로벌 투자 환경이 조용히 재편되고 있다. 10년 넘게 미국 증시가 압도적 우위를 유지해온 흐름이 서서히 흔들리면서, 글로벌 자금이 미국을 벗어나 외부 시장으로 방향을 틀고 있다. 달러 약세가 길어지는 가운데 평가 매력이 높아진 신흥국과 비(非)미국 선진국에 대한 관심도 빠르게 회복되는 분위기다. 투자업계에서는 “2026년은 미국 외 시장이 상대적으로 더 유리해질 수 있다”는 전망까지 고개를 들고 있다.

5일(현지시간)글로벌 자문사 케임브리지 어소시에츠는 보고서에서 “달러의 구조적 약세 흐름이 시작됐다”며 “투자자들은 미국 주식 비중을 점검할 시점”이라고 평가했다. 올해 달러 가치는 한때 10% 가까이 밀리며 강세 사이클이 둔화됐고, 실질 가치 기준으로는 여전히 중장기 평균보다 29% 높은 수준이다. 케임브리지는 “고평가 자산, 재정 부담, 정책 불확실성이 달러 수요를 약화시키며 약세 흐름은 내년까지 이어질 수 있다”고 전망했다.

달러 하락은 자연스럽게 해외 자산의 투자 매력을 키운다. 실제로 올해 미국 외 글로벌 주식은 현지 통화 기준으로 미국을 6.6%포인트, 달러 기준으로는 13.9%포인트 웃돌았다. 특히 라틴아메리카는 20년 만의 저평가 구간을 지나며 연초 대비 37% 상승, 신흥국 중에서 가장 두드러진 회복세를 보였다. 케임브리지는 “라틴 시장은 통화·주식 모두 대폭 할인된 수준이며 거시경제 회복 조짐도 나타나 추가 상승 여력이 있다”고 분석했다.

이 같은 흐름은 지역별로 차별화돼 나타나고 있다. 유럽 시장의 경우 금리 인하 기대가 반영되며 경기 침체 우려가 다소 완화됐고, 일본은 엔저 흐름 속 해외 자금 유입이 꾸준히 이어지고 있다. 일본 기업들의 주주환원 확대, 구조 개선 노력 등이 겹치면서 일본 주식의 장기 강세 전망도 고개를 들고 있다.

신흥국 내에서도 인도·동남아는 구조적 성장 스토리로 관심이 높다. 인도는 총선 불확실성을 해소했고, 제조업·소비 중심 성장세가 본격화되며 장기 테마 자금이 유입되고 있다. 인도네시아·베트남 등 동남아는 글로벌 공급망(GVC) 재편 수혜 속에서 전기차(EV)·배터리 소재 투자도 늘어나며 해외 자본 유입세가 강하다.

반면 미국 증시는 특정 산업에 대한 쏠림이 더욱 심화되고 있다. 기술·반도체·AI 관련 일부 대형주가 시장을 끌어올리는 ‘좁은 랠리’ 구조가 지속되면서, 테마가 약해질 경우 시장 전체가 변동성에 노출될 수 있다는 지적도 나온다. MSCI USA의 순환조정 주가현금수익률(CAPE)은 미국 외 선진국 대비 2.19배 높아 장기 평균 대비 50% 이상의 프리미엄을 보이고 있다.

정책 변수도 무시할 수 없다. 트럼프 행정부는 새로운 연방준비제도(Fed) 의장 지명을 앞두고 있는 가운데 케임브리지는 “누가 의장이 되든 금리 인하와 달러 약세를 통한 산업 부흥 기조는 유지될 것”이라고 전망했다. 특히 도널드 트럼프 대통령이 무역적자 축소를 강조하면서 달러 약세 유도 가능성도 다시 부각되고 있다.

글로벌 대형 운용사들도 비슷한 관측을 제시하고 있다. 피델리티 인터내셔널의 매튜 콰이프 글로벌 멀티에셋 총괄은 “달러 약세 흐름이 아시아 시장에 유리한 환경을 조성할 것”이라며 “AI 투자 사이클의 회복 속도가 빨라지면서 중국 기술주에 대한 국제 자금 회귀가 현실화되고 있다”고 설명했다. 그는 “최근 조정이 있었지만 오히려 비중 확대 기회가 될 수 있으며, 아시아 시장 전체가 AI 사이클의 혜택을 장기적으로 받을 가능성이 높다”고 덧붙였다.

중국은 여전히 구조적 위험요인이 남아 있지만, 최근 위안화 안정 조치와 경기부양 신호가 맞물리면서 해외 투자자들의 관심이 점진적으로 회복되는 분위기다. 제조업 PMI 반등, 부동산 지표의 안정 흐름 등 거시 지표가 개선 조짐을 보이는 점도 중국 자산 평가 재조정 요인으로 언급된다.