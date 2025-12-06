회화·오브제·조각 등 29점 전시 서울옥션 강남센터서 24일까지

[헤럴드경제=김현경 기자] 원시적인 색채와 단순하면서도 리드미컬한 형태, 동심을 불러일으키는 소재…. 인류 최초의 예술 행위인 동굴 벽화에서 영감을 받아 무의식 세계의 에너지를 화폭에 담아 온 최울가의 개인전이 열린다.

서울옥션은 강남센터에서 오는 24일까지 서양화가 최울가의 개인전 ‘Black & White & Toy Series’를 개최한다. 회화, 오브제, 조각 등 다양한 매체를 활용한 작품 29점이 출품된 이번 전시는 작가가 천착해 온 ‘놀이’로서의 예술 행위와 인간 근원에 닿아 있는 순수한 정서를 입체적으로 선보인다.

최울가는 원근법을 무시한 평면적인 형상, 구상과 추상을 오가는 이미지, 암호와 같은 기호의 무질서한 배치를 통해 어떠한 위계나 질서도 존재하지 않는 문명 이전의 순수한 정서와 욕망을 표현한다.

주요 출품작인 ‘Brooklyn Toy-2 series [B.Toy 002]’는 작가의 작품 세계를 집약적으로 보여주는 2025년 작품이다. 화면 속에는 어항, 강아지, 술병, 꽃 등 작가가 어린 시절 주변에서 쉽게 접했던 소재들이 다수 등장한다. 아이가 낙서하듯 작업한 이 작품은 문명 이전의 순수한 정서로 관람객을 초대한다.

회화뿐만 아니라 조형물과 미디어 믹스 작품도 함께 만날 수 있다. 조각 작품인 ‘Fox - Yellow [Wounds Heal]’에 등장하는 여우는 지혜롭게 타협하는 예술가형 인간이자, 끊임없이 망설이고 번뇌하는 인간상을 대변한다. 작가는 조형물 속에 시계를 넣어 현실보다 이상적인 감수성을 지닌 인간을 묘사했다.

또 다른 작품 ‘beetle series [Primitive smallobjet 1021]’에서는 에폭시를 녹여 만든 수제 스티커를 붙이거나 종이 콜라주를 하는 등 다양한 매체를 활용해 즐겁게 작업하는 작가의 ‘놀이’ 개념이 잘 드러난다. 최울가는 자신의 작업 과정을 즐거운 놀이에 빗대어 설명하는데, 이는 언어와 문명이 없던 원시시대의 벽화가 지닌 순수함을 어린아이의 마음과 연결한 것이다. 정형화된 패턴이 없는 그의 작품은 관람객 각자에게 자신만의 스타일로 해석할 수 있는 여지를 남긴다.

서울옥션 관계자는 “최울가의 작품은 색상부터 소재, 배치까지 정해진 규칙 없이 자유롭게 구성되어 보는 이로 하여금 어린 시절의 순수함을 환기하게 한다”며 “이번 전시가 동굴 벽화와 같은 원초적 에너지와 현대적 감각이 어우러진 최울가만의 독창적인 조형 언어를 확인하는 자리가 되길 바란다”고 밝혔다.

전시는 서울옥션 강남센터 지하 1층에서 무료로 진행되며 관람 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지다.