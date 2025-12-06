[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 국제축구연맹(FIFA)의 신설 ‘평화상’ 초대 수상자가 됐다.

트럼프 대통령은 이날 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린 2026 북중미 월드컵 조 추첨식에 앞서 평화상을 수상하며 “감사하고 영광스럽다. 말로 표현할 수 없다”는 소감을 밝혔다.

그는 “지금 전 세계에서 다양한 분쟁, 전쟁이 발생하고 있다. 앞으로도 평화를 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “우리는 수백만 명의 생명을 구했다”, “세계는 지금 더 안전한 곳이 됐다”며 트럼프 2기 행정부가 올해 1월 출범 이후 파키스탄-인도 간 충돌 등을 해결했다는 점을 강조했다.

지아니 인판티노 FIFA 회장은 트럼프 대통령에게 메달과 함께 인증서를 전달했다.

인판티노 회장은 “매년 전 세계 수십억명의 축구 팬들을 대표해 탁월한 리더십과 행동을 통해 전 세계 평화와 단합을 증진하는 데 변함없는 헌신을 보여준 특별한 개인에게 수여된다”고 설명했다.

그러면서 트럼프 대통령을 수상자로 선정한 이유에 대해 “전 세계의 평화와 통합을 촉진하기 위해 보여준 그의 뛰어나고 탁월한 노력과 행동을 기리기 위한 것”이라고 말했다.

FIFA 평화상은 최근 신설됐다. 평화를 위해 헌신한 이에게 수여한다.

트럼프 대통령은 그동안 “나는 8개의 전쟁을 멈췄다”며 노벨평화상 수상에 대한 의지를 밝히기도 했다. 그러나 올해 노벨평화상은 베네수엘라의 여성 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 수상했다.