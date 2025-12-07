[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업진흥공단은 지난 3일부터 5일까지 3일간 열린 ‘2025 대한민국 정부혁신 박람회’에서 AI 기반의 디지털 정책금융 혁신사례로 행정안전부(행안부) 장관상을 수상했다고 7일 밝혔다.

이번 박람회는 행안부가 주최하고, 중앙부처와 공공기관, 민간 등 157개 기관이 참여했다. 새 정부의 혁신방향과 대한민국의 미래비전을 공유하고, 대표적인 혁신사례 전시를 통해 성과를 확산하고자 추진됐다.

중진공은 박람회 기간 동안 ‘AI와 데이터로 연결하는 정책금융·일자리 혁신’을 주제로 전시 부스를 운영했다. 부스에서는 ▷기업전략 수립과 경영 의사결정을 지원하는 데이터 분석 서비스 ▷AI 기반 평가?전자약정?사후관리 등 디지털 정책금융 ▷AI 분석을 활용한 일자리 매칭지원 플랫폼 등 대표적인 혁신사례를 소개하고, AI 기반의 성과를 공유했다.

이튿날 열린 ‘2025 정부혁신 왕중왕전‘에서는 총 513건의 정부혁신 우수사례 중 최종 선정된 41개 사례에 대한 시상식이 진행됐다. 중진공은 ’성과를 창출하는 일하는 방식 혁신‘ 분야에서 디지털 정책금융 혁신사례로 행안부 장관상 수상의 영예를 안았다.

이번 혁신사례는 AI와 데이터를 기반으로 중소기업 경영전략 수립 지원, 정책자금 운영 효율성 제고 등 정책금융의 주요 기능을 통합적으로 고도화한 점에서 혁신성을 인정받았다. 특히, 정책자금 평가·약정·사후관리 전 과정에 디지털 기술을 접목해 기업의 편의성을 크게 높인 점에서 호평을 받았다.

강석진 중진공 이사장은 “이번 수상은 AI 대전환에 대응해 중진공이 AI 기반의 대국민 서비스 혁신과 중소벤처기업 성장 지원을 위해 매진해 온 노력이 인정받은 결과”라며, “앞으로도 AI 기반의 정책금융 기능 확대 뿐만 아니라 중소벤처기업의 AI 전환을 가속화하는데 앞장서겠다”고 밝혔다.