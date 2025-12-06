서울시, ‘최고의 마이스 도시’ 11년 연속 선정 미국 매체 글로벌 트래블러 ‘독자 선정상’ 받아 “비즈니스 허브 구축해나갈 것”

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울이 ‘2025 글로벌 트래블러 독자 선정상’에서 11년 연속 ‘최고의 마이스 도시’로 선정됐다.

마이스(MICE)란 회의(Meeting), 포상 관광(Incentives), 컨벤션(Convention), 전시회(Exhibition)의 영문 앞 글자를 딴 용어로, 대규모 국제회의와 전시 등 행사를 통해 이익을 창출하는 관광 융복합 산업을 의미한다.

6일 서울시에 따르면 글로벌 트래블러는 미국의 프리미엄 비즈니스 관광 매체로, 매년 독자 투표를 통해 분야별 최고 항공·호텔·관광 서비스 등을 선정한다. 독자의 43%가 마이스 기획자나 주최자로 전문성이 높고, 평균 연봉이 4억 원 이상으로 높은 구매력을 보유하고 있다.

서울시는 올해 ‘세계경제학자 대회(3000명)’ ‘코리아더마 2025(4000명)’ ‘하이록스 서울 대회(6000명)’ 등 대형 국제회의·이벤트를 개최시켰다. 지난 9월에는 3000여 명 규모의 ‘미국 월드시스템빌더(WSB) 임직원 포상관광’을 지원했다.

서울은 최고의 마이스 도시 외에도 올해 레저 라이프 스타일어워드의 ‘최고의 아시아 레저 도시(5월)’, 미국 트래지 어워드의 ‘글로벌 MZ세대가 가장 사랑하는 도시(8월)’ 등 관광·MICE 분야 주요 상을 잇달아 수상했다. 국제협회연합(UIA) 기준 국제회의 개최 건수 아시아 1위, 국제회의 개최 건수 세계 3위, 국제컨벤션협회(ICCA) 기준 국제회의 개최 건수 세계 6위(의학 분야 세계 4위), 트립어드바이저 선정 ‘2025 나홀로 여행하기 좋은 도시 1위 등의 성과도 달성했다.

시와 서울관광재단은 올해도 서울이 세계적인 마이스 도시로서 자리매김할 수 있었던 배경에는 비즈니스와 여가를 결합한 ‘블레저(Bleisure) 목적지’로서 전략적으로 브랜딩해 타 도시와 차별화를 둔 점이 주요했다고 보고 있다.

블레저는 비즈니스(Business)와 레저(Leisure)의 합성어로, 출장에 개인 일정을 더해 여가를 즐기는 여행 트렌드를 의미한다.

또 마이스 행사 참가자들이 매력적인 도시 문화를 자연스럽게 체험할 수 있도록 서울의 라이프스타일을 담은 블레저 콘텐츠를 강화하는 한편, 주요 해외 매체 대상의 ‘블레저 도시 서울’ 마케팅과 독일 프랑크푸르트(5월)와 미국 라스베이거스(10월) 등 해외 도시에서의 현지 비즈니스 상담회를 운영했다.

또 ‘싱가포르 아이티비 아시아(ITB Asia)’, ‘코리아 마이스 엑스포(KME)’ 등 국내외 전시회뿐만 아니라 글로벌 트래블러, 엠엔씨 아시아 등 주요 해외 매체를 대상으로 홍보를 진행했다.

길기연 서울관광재단 대표는 “지난 10년간 재단은 서울을 세계적인 MICE 도시로 성장시키기 위해 민관협력과 혁신적인 마케팅을 지속해 왔다”며 “이번 11년 연속 수상은 그 성과를 국제적으로 인정받은 결과로, 앞으로도 ‘비즈니스 관광객이 즐겨 찾는 매력적인 도시 서울’로 거듭날 수 있도록 서울시와 함께 노력해 나가겠다”고 말했다.

구종원 서울시 관광체육국장은 “전 세계적인 K-콘텐츠 열풍 속에서 서울은 꼭 한 번 방문하고 싶은 도시로 주목받으며 마이스 개최지로서의 매력도 동반 상승하고 있다”라며 “이번 수상을 계기로 앞으로도 마이스 산업을 더욱 적극적으로 육성 지원해 서울을 글로벌 비즈니스 허브로 구축해 가겠다”고 말했다.