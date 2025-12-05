[헤럴드경제=고승희 기자] 팝스타 테일러 스위프트에 이어, 이번엔 가수 지드래곤이다. 지드래곤을 주제로 한 강좌가 미국 대학에 개설된다.

5일 소속사 갤럭시 코퍼레이션에 따르면 미국 서던캘리포니아대학교(USC) 애넌버그(Annenberg)에 4학점 정규 학점으로 지드래곤 강좌가 개설된다. K-팝 아티스트의 강좌 미국 대학에 단독으로 생기는 것은 이번이 처음이다.

소속사 측은 “예일대 비욘세, 하버드대 테일러 스위프트 강좌처럼 USC의 지드래곤 강좌 개설은 단순한 아티스트를 넘어 K-팝 글로벌 문화 현상과 ‘지드래곤 세계관’이 지닌 산업적, 문화적 가치를 학계가 공식 인정한 것”이라고 자체 평가했다.

2026년 봄학기에 개설되는 ‘COMM 400: K-팝 삐딱하게 보기: 지드래곤 사례 (Crooked Studies of K-pop: The Case of G-Dragon)’ 강좌는 이혜진(Hye Jin Lee) 교수가 맡았다.

이 강좌는 K-팝이 기계적·상업적·예술적 자율성 결여 등의 프레임으로 논의되는 상황에서, K-팝의 혁신상인 지드래곤을 심층 분석해 K-팝에 대한 새로운 담론을 제시한다.

갤럭시코퍼레이션 최용호 대표는 “지드래곤의 데뷔 20주년을 맞아 USC와 같은 명문 대학에서 그의 문화적 영향력을 조명하는 정규 학점 강좌가 K-팝 최초로 개설된 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “이는 K-팝의 예술적 깊이와 글로벌 영향력을 다시 한번 확인하는 계기이자 지드래곤의 고유한 가치를 전 세계에 알리고 K-컬처의 지평을 넓히는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.