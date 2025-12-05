폐가전 수거 캠페인 동시 진행

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화비전, 한화세미텍은 3일 경기 성남시 판교R&D센터에서 한국환경공단과 ‘폐전기·전자제품 자원순환체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약에 따라 한화비전과 한화세미텍은 ▷올바른 폐전기·전자제품 배출 문화 구축 ▷일회용품 사용 최소화 ▷종이 없는 페이퍼리스(Paperless) 조직 문화 조성 등을 위해 노력하기로 했다.

첫 번째 협약 실천으로 양사는 1~3일 판교R&D센터 입주 임직원 대상으로 폐전기·전자제품 수거 캠페인을 진행했다. 총 920㎏을 수거해 약 2.53톤의 온실가스 감축 효과를 거뒀다. 이날 수거한 제품은 비영리 공익법인 E-순환거버넌스가 수집해 재활용한다.

한화비전 관계자는 “이번 캠페인을 계기로 올바른 배출문화가 자리잡을 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 지속가능 성장을 목표로 한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 문화 확산을 위해 노력하겠다”고 말했다.