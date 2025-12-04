[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 제니와 트와이스 채영이 나란히 미국 음악 전문지 롤링스톤(Rolling Stone)이 발표한 ‘2025년 최고의 앨범 100선’(The 100 Best Albums of 2025)에 뽑혔다.

3일(현지시간) 롤링스톤이 공개한 ‘2025 최고의 앨범 100선’에 따르면 제니의 첫 솔로 정규앨범 ‘루비’(Ruby)는 29위에 안착했다. K-팝 가수 중 최고 순위다.

롤링스톤은 “‘루비’는 2000년대와 2010년대 알앤비(R&B)풍 팝의 아이디어에 깊이 의존하면서도 때로는 흥미로운 방식으로 이를 현대화했다”며 “제니는 달콤한 팝 알앤비의 중심을 장악하는 놀라운 능력을 보여줬다. 특히 리애나가 2016년 ‘안티’(Anti)에서 보여준 흐릿한 자기 성찰의 2세대 후손처럼 느껴지게 했다”고 평가했다.

‘루비’는 제니의 첫 정규 솔로 앨범으로 타이틀곡 ‘라이크 제니’(like JENNIE) 등 다양한 장르의 15곡이 수록, 올 한 해 파븜악계에서 호평받았다.

채영의 첫 솔로 정규앨범 ‘릴 판타지 볼륨1’(LIL FANTASY vol.1)은 86위에 올랐다.

롤링스톤은 “채영의 솔로 데뷔 앨범에는 오랜 친구를 잃고, 용서하고, 자신의 독특한 자아를 받아들이는 내용의 가사가 담겼다”고 분석했다.