4일 대한적십자사에 후원금 전달, 미숙아 출산 저소득 취약계층 가정에 의료비 지원 6월 임산부 배려 캠페인·10월 저출생 정책 홍보 등 저출생 개선에 적극적 행보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 4일 대한적십자사에 이른둥이(미숙아) 지원을 위한 후원금 1500만 원을 전달했다.

이번 기부는 37주 미만 또는 2.5kg 미만의 이른둥이를 출산한 저소득 취약계층 가정을 돕기 위한 것이다. 과도한 의료비 부담을 덜어 치료 포기나 지연을 방지하고 영아의 사망과 장애를 예방하는 데 활용될 예정이다.

공사는 지난 6월 보건복지부 등과 함께 2호선 열차에서 임산부 배려 캠페인을 진행한 데 이어, 10월 열린 서울 사회복지 걷기대회에서는 홍보물을 통해 다태아 안심 보험 지원사업 등 저출산 관련 정책을 적극 알리는 등 저출산 문제 해결에 앞장서 왔다.

공사는 저출산 지원 외에도 대한적십자사와의 사회공헌 업무협약을 바탕으로 다양한 분야에서 나눔을 실천하고 있다.

올해 3월 경북·울산 등에서 발생한 대형 산불 피해 복구를 위해 임직원이 자발적으로 모은 1억여 원을 기탁, 직원 가족이 참여하는 빵 나눔·떡 나눔 등 취약계층 지원 봉사활동도 지속적으로 펼쳐 왔다.

특히, 사내 나눔문화 확산을 위해 2024년부터 ‘Metro 나눔과 동행’ 기금을 운영하며 위기가정의 의료비·주거비 등을 정기후원하고 있다. 매월 4천여 명의 임직원이 참여해 누적 후원액이 9천5백만 원에 이른다.

이 같은 공로를 인정받아 공사는 4일 대한적십자사 회원유공장 ‘최고명예장’을 수여받았다.

적십자 회원유공장은 지역사회를 위한 적십자 인도주의 활동에 기여한 개인 또는 단체에 수여한다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “저출생 현상은 특정 조직이나 계층의 과제가 아니라, 우리 사회 전체가 힘을 모아 해결해야 할 국가적 과제”라며 “서울교통공사는 앞으로도 지역사회 등과 긴밀한 협력을 통해 사회적 문제 해결에 실질적으로 기여하고, 지속 가능한 공동체를 만드는 데 앞장서 나가겠다”고 말했다.