[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(KPop Demon Hunters) 서울 공식 팝업(KPop Demon Hunters Official POP-UP – SEOUL)이 4일 성수동에서 본격 오픈했다.

이번 팝업은 작품 속 세계관을 오프라인으로 확장한 체험형 공간으로, 팬 참여형 프로그램과 디지털 기반 운영 방식을 통해 오픈 첫날부터 높은 관심과 기대를 모았다.

이번 팝업은 3개 층 전체가 하나의 세계관 체험으로 이어지는 구조다. 3층 쇼룸에서 본격 관람 전 상품 무드를 먼저 경험하고, 2층에서는 ‘How It’s Done’, ‘Soda Pop’ 등 대표 OST 테마 공간 뿐만 아니라, 다양한 전시·체험존을 통해 작품 전체 스토리에 몰입할 수 있다.

이어 1층에서는 상품 현장 수령 및 구매 후 키링·와펜 커스터마이즈 공간을 거쳐, 마지막 ‘골든 스테이지’에서 세계관 메인 서사인 ‘혼문’을 직접 완성하며 경험을 마무리할 수 있도록 설계됐다.

또한 팝업 내부에서는 다양한 스페셜 이벤트도 진행된다. 팝업 내부를 투어하며 총 4개의 스탬프를 모으면 한정판 리워드 ‘더피 풍선’을 증정하는 스탬프 미션, 이모티콘 구매자에게 랜덤 뽑기 참여권을 제공하는 이벤트, 작품 속 캐릭터와 함께 사진을 촬영할 수 있는 포토프레임까지 다채롭게 구성됐다.

특히, 팝업 현장에 몰입감을 더해줄 디스플레이를 제공하는 삼성전자를 비롯해 카카오 이모티콘, 포토이즘 등 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 공식 파트너사 브랜드들이 제공하는 특별한 경험도 만나볼 수 있다.

현장 운영은 팬 편의성을 극대화한 디지털 방식으로 진행된다. 팬들은 ‘비스테이지(b.stage)’로 구축된 공식 팬 커뮤니티(kpopdemonhunters.fan)에서 현장 수령 시스템을 통해 사전 구매 후 QR 교환권만으로 상품을 간편하게 받을 수 있다. 수령 과정에는 진동벨 시스템도 도입해 혼잡도를 최소화한다.

넷플릭스 관계자는 “‘케이팝 데몬 헌터스’는 전 세계 팬들과 함께 성장해온 소중한 작품으로, 이번 팝업을 통해 팬들이 직접 세계관 안으로 들어와 더 깊이 체험할 수 있도록 준비했다”며 “세심하게 설계된 공간 체험과 다채로운 이벤트가 결합된 이번 팝업은 작품을 사랑하는 전 세계 팬들에게 특별한 경험이 될 것”이라고 밝혔다.

넷플릭스의 공식 파트너로서 이번 팝업 운영 총괄을 맡은 하세정 비마이프렌즈 CBO는 “K-POP의 본고장 서울에서 개최되는 만큼, K-POP 팬덤 문화의 진수를 보여줄 수 있도록 세심하게 준비했다”며 “이번 팝업은 단순 전시 공간이 아니라, 플랫폼·굿즈·현장 이벤트를 하나로 통합한 팬 경험 설계가 특징”이라고 강조했다.

이어 “글로벌 팬덤 비즈니스에서 축적한 노하우를 총동원해 작품과 팬이 더욱 깊게 연결될 수 있는 특별한 경험을 준비했으니 많은 기대 바란다”며 “앞으로도 비스테이지 기반 기술과 팬 참여형 콘텐츠를 결합해, 글로벌 팬덤 문화를 선도해나가겠다”고 전했다.

한편 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 전 세계 시청 수 3억 회를 돌파하며 넷플릭스 역대 가장 많이 본 영화에 등극한 화제작으로, OST ‘골든(Golden)’ 역시 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 기록하며 글로벌 신드롬을 입증했다. 이번 서울 팝업을 시작으로 싱가포르, 방콕, 도쿄, 타이베이 등 아시아 투어가 이어질 예정이며, 전 세계 팬덤의 열기는 앞으로도 더욱 뜨거워질 전망이다.