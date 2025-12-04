내란 재판서 “부정선거 수사, 보통 일 아냐” 계엄 모의한 ‘햄버거 회동’ 문상호·김용군 증언

[헤럴드경제=차민주 기자] 윤석열 전 대통령이 4일 재판에서 12·3 비상계엄 당시 계엄군의 중앙선거관리위원회(선관위) 침투와 관련해 “군이 (선관위에) 가서 무엇을 한다는 게 근본적으로 불가능하다”고 주장했다.

윤 전 대통령은 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 내란 우두머리, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건의 속행 공판에 참석해 이같이 말했다.

이날 재판에는 계엄을 사전 모의한 이른바 ‘햄버거 회동’에 있었던 주요 인물인 문상호 전 국군정보사령관, 김용군 전 제3야전군사령부 헌병 대장(대령)이 증인으로 출석했다.

문 전 사령관의 증인신문이 끝나자 윤 전 대통령은 “재판부에 의견이 있다”며 직접 발언했다.

그는 “오늘 이 증인하고는 통화하거나 직접 본 적은 없다”며 “노 전 사령관이라든지 정보사 관련 증언 내용들 쭉 보니까 많은 생각이 든다”고 발언했다.

그러면서 “부정선거 사건을 수사하거나 조사한다는 일은 보통 일이 아니다. 선거 시스템을 자세히 알아야 하고, 선관위 전산시스템도 잘 알아야 한다”며 “전문가 수준은 돼야 한다”고 말했다.

윤 전 대통령은 “(부정선거를 조사하기 위해서는) 전문가들이 가야 한다”며 “군이 가서 뭘 한다는 게 근본적으로 불가능이란 말씀을 재판부에 드리고 싶다”고 덧붙였다.

문 전 사령관은 노상원 전 정보사령관에게 정보사령부 소속 요원의 정보를 넘겨준 것으로 알려진 인물 중 한 명이다.

노 전 사령관은 넘겨받은 정보사 소속 요원의 인적 정보 등을 토대로 비상계엄 당시 부정선거 의혹을 수사할 ‘제2수사단’을 구성하려 했다는 혐의를 받고 있다.

문 전 사령관은 지난해 12월 1일 경기도의 한 햄버거 패스트푸드점에서 정보사 소속 대령 2명과 함께 노 전 사령관을 만났다며 그가 ‘조만간 계엄 같은 상황이 있을 수 있다’는 말을 했다고 증언했다.

또한 계엄 당일에는 노 전 사령관으로부터 ‘오늘 저녁 임무가 있을 수 있으니 선관위로 들어가 출입을 통제하라’고 지시받았다고 했다.

노 전 사령관에게 정보사 소속 요원 정보를 제공한 다른 인물인 김 전 대령의 증언도 이어졌다.

특검팀이 “비상계엄 당일이 돼서야 노상원이 추천한 명단을 어떻게 썼는지 알게 됐다는 취지인데, 왜 내가 추천한 사람을 계엄에 끌어들이냐고 (노 전 사령관에게) 항의했냐”는 질문에 그는 “항의했다”고 답했다.

다만 노 전 사령관에게 정보사 소속 요원 정보를 전달하게 된 경위에 대해서는 증언을 거부했다.