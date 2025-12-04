수도권 시간당 5㎝ 이상 폭설…천둥·번개까지 동반 내일 출근길 ‘빙판·블랙아이스’ 주의

[헤럴드경제=차민주 기자] 작년에 이어 올해도 수도권에 첫눈이 요란히 쏟아졌다.

4일 퇴근길 서울 등 수도권에 눈이 거세게 쏟아지면서 저녁 들어 서울과 경기 곳곳에 시간당 5㎝ 이상 눈이 쏟아져 교통에 불편이 초래될 수 있다는 내용의 ‘대설 재난문자’가 발송됐다.

기상청은 이달 1일부터 수도권과 대전·세종을 포함한 충남권, 전북 등 대설 재난문자 시범운영을 시작했다. 이번이 첫 발송이다.

대설 재난문자는 ‘1시간 동안 새로 내려 쌓인 눈의 깊이가 5㎝ 이상일 때’와 ‘24시간 동안 새로 내려 쌓인 눈의 깊이가 20㎝ 이상이면서 동시에 1시간 동안 새로 내려 쌓인 눈의 깊이가 3㎝일 때’ 발송된다. 각각 교통사고가 발생할 위험성과 시설물이 붕괴할 가능성이 큰 상황에 맞춰 설정된 기준이다.

오후 7시 현재 수도권과 강원내륙·산지, 충남 등에 시간당 1∼5㎝씩 눈이 쏟아지고 있다.

발해만 쪽에 발달한 저기압 때문에 형성된 눈구름대가 남동진하면서 눈을 뿌리고 있다.

현재 강원 철원군 동송읍엔 5.3㎝, 경기 파주시 적성면엔 4.3㎝, 경기 연천군 신서면엔 4.0㎝ 눈이 쌓였다. 서울 은평구는 현재 적설이 3.6㎝, 경기 양주시와 파주시 금촌동은 3.8㎝와 3.4㎝ 등이다.

아직 초겨울이라 우리나라에 자리한 공기가 한겨울처럼 차갑지 않은 중에 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 유입되면서 대기가 불안정해져 눈이 내리는 동시에 천둥·번개가 치기도 했다. 한겨울에 눈이 올 때는 천둥과 번개가 동반하는 경우가 드물다.

중부지방에는 밤까지 눈 또는 비가 이어질 전망이다.

문제는 5일까지 강추위가 이어질 것으로 예상되는 점이다. 이날 내린 눈이 밤사이 얼면서 길이 빙판으로 변하거나 도로에 살얼음이 낄 수 있으니 5일 출근길에는 각별히 조심해야 한다.

작년 11월 26∼28일 서울 등 수도권에 첫눈이 내렸을 때도 이날처럼 눈이 요란히 쏟아졌다.

서울의 경우 28일 눈이 가장 높게 쌓였을 때 일최심 적설이 28.6㎝에 달했으며, 경기 수원은 같은 날 일최심 적설이 43.0㎝였다.