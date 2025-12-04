[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기관광공사(사장 조원용)는 여주시, 한국산림복지진흥원과 공동으로 추진해 온 시각장애인 특화 관광 콘텐츠 ‘사운드투어’ 개발을 최종 완료했다고 4일 밝혔다.

‘사운드투어’는 시각 중심의 여행 환경에서 소외된 시각장애인들이 청각과 촉각 등 다양한 감각을 통해 관광지를 생생하게 즐길 수 있도록 설계된 무장애 관광 프로그램이다.

경기관광공사는 올해 초부터 ‘사운드투어’ 개발을 위해 지속적인 노력을 기울여 왔다. GKL사회공헌재단과 함께 최적의 장소를 찾기 위해 연초부터 도내 주요 자연 관광지를 대상으로 현장 답사를 진행했다. 또 전문가 평가 등 다각적인 후보지 검증 과정을 거쳐 ▷여주시 황학산수목원과 ▷국립양평치유의숲 2곳을 최종 대상지로 확정하고, 지난 5월 4개 기관 간 업무협약을 체결하며 본격적인 개발에 착수했다.

그 결과 ‘여주 황학산수목원’ 코스는 인위적인 소음이 차단된 공간적 특성을 살려 바람과 새소리 등 자연의 소리에 온전히 집중할 수 있도록 했으며, ‘국립양평치유의숲’ 코스는 무장애 숲길을 따라 안전하게 이동하며 산림 치유를 체험할 수 있도록 만들었다.

이어 공사는 지난 9월, 시각장애인을 대상으로 코스의 완성도를 높이기 위한 시범 투어를 진행했다. 참가자들은 해설사의 전문적인 설명과 함께 소리와 감각에 집중하는 새로운 여행 방식을 경험하며 높은 만족도를 보였다.

특히, 이번 사업은 단순 코스 개발을 넘어 지속 가능한 관광 상품으로 정착된다는 점에서 의미가 크다. 내년부터는 각 운영 주체인 여주시(황학산수목원)와 한국산림복지진흥원(국립양평치유의숲)이 동 프로그램을 실제 운영할 예정이다.

이를 위해 해설사 교육과 운영 매뉴얼 전수 등 안정적인 운영을 위한 준비도 마쳤다. 앞으로 여주와 양평을 찾는 시각장애인 관광객들은 전문 해설과 함께 체계적인 사운드투어 프로그램을 상시 이용할 수 있게 될 전망이다.

경기관광공사 관계자는 “이번 사운드투어 개발은 물리적 장벽을 없애는 것을 넘어, 콘텐츠를 통해 누구나 동등하게 여행의 즐거움을 누리게 했다는 데 큰 성과가 있다”며 “내년부터 각 현장에서 프로그램이 성공적으로 운영되어 경기도를 대표하는 무장애 관광 모델로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.