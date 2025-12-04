[헤럴드경제=조용직 기자] 골든글러브 9개의 소유자 양의지(38·두산 베어스)가 10개째를 채운다.

오는 9일 서울 롯데호텔 월드에서 KBO가 개최하는 2025 골든글러브 시상식은 결정의 시간이라기보다 기다림만 필요한 시간이다.

올해 포수로 726이닝을 소화하면서 포수 골든글러브 수상 후보에 오른 양의지는 타율 0.337로 타격왕에 등극하며 확고한 수상 입지를 차지했다. 이변이 없는 한 글러브의 주인이다. ‘우승 포수’ 박동원(LG 트윈스), 강민호(삼성 라이온즈)의 추격이 그리 매섭지 않다.

예상대로 양의지가 이번에 골든글러브를 수상할 경우 10회 수상 기록을 지닌 이승엽 전 두산 감독과 공동 최다수상자로 올라선다.

양의지는 2014∼2016년, 2018∼2023년에 골든글러브를 수상했다. 포수로 8개, 지명타자로는 1개의 황금장갑을 수집했다. 지난해는 포수와 지명타자로 번갈아 출전하며 두 포지션 골든글러브 후보 기준을 채우지 못해 투표 대상에서 제외됐다.

KIA 타이거즈와의 9년 동행(2017∼2025년)을 마치고 지난 3일 2년 최대 26억원에 계약하며 삼성으로 복귀한 최형우도 지명타자 부문 최고령 골든글러브 수상을 예약했다. 포스팅(비공개 경쟁입찰)을 신청하고 미국 메이저리그(MLB) 구단의 연락을 기다리는 송성문(키움 히어로즈)은 3루수로서 첫 골든글러브 수상이 유력하다.

골든글러브 시상 부문은 투수, 포수, 지명타자, 1루수, 2루수, 3루수, 유격수, 외야수(3명) 10개다.