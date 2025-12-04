12월 매주 금·토 라이브 공연, 크리스마스 공연도

[헤럴드경제=강승연 기자] 워커힐 호텔앤리조트는 기존 ‘클럽라운지&바’를 프라이빗 룸과 노래방 시설까지 갖춘 ‘럭스바(LUX BAR)’로 재단장했다고 4일 밝혔다.

프라이빗 좌석과 엔터테인먼트 시설은 호텔 스카이뷰 라운지에서는 드문 구성이다. 획일적인 연말 모임에서 벗어나 소규모 파티부터 대관 행사까지 폭넓게 활용할 수 있다고 워커힐은 설명했다.

그랜드 워커힐 서울 16층에 위치한 럭스바는 총면적 약 500㎡ 규모의 복층 구조로 조성됐다. 양 측면통창을 통해 한강의 야경과 워커힐의 야간 경관을 한눈에 감상할 수 있는 탁 트인 전망을 자랑한다.

2층에는 부스 좌석 7개를 마련했으며, M층에는 믹솔로지스트의 칵테일을 즐길 수 있는 바가 위치한다.

1층에는 L·U·X 세 개의 프라이빗 룸을 구성했다. L룸은 최대 16명까지, U룸은 최대 10명까지 수용하는 노래방 시설을 갖췄다. 한강 야경을 배경으로 노래를 즐길 수 있는 X룸이 하이라이트 공간이다.

럭스바의 모든 부스 좌석과 룸은 세트 메뉴 또는 30만원 이상 보틀 주문 시 별도 이용료 없이 사용할 수 있다. 시간 제한도 없어 여유롭게 이용할 수 있다.

시즌 한정 메뉴도 준비했다. 12월 한정 시그니처 칵테일 ‘문 워커(Moon Walker)’와 ‘보타닉 가든스(Botanic Gardens)’ 2종을 비롯해, 스파클링 와인과 제철 딸기·치즈 플레이트로 구성된 ‘스페셜 스파클링 세트’를 선보인다.

또한 매주 금요일과 토요일에는 ‘김우상 밴드’의 라이브 공연이 펼쳐진다. 오는 24일과 25일에는 크리스마스 콘셉트의 스페셜 공연이, 12월 31일에는 새해 카운트다운 이벤트가 진행된다.

워커힐 호텔앤리조트 관계자는 “연말에는 대규모 모임이나 회식뿐만 아니라, 가까운 사람들과 기억에 남을 만한 하루를 보내고자 호텔 라운지를 찾는 고객이 많다”며 “한강 야경, 라이브 공연, 프라이빗 파티 요소를 모두 갖춘 럭스바에서 잊지 못할 연말을 보내시길 바란다”고 전했다.

한편 럭스바의 영업시간은 매일 저녁 8시부터 새벽 1시까지이며, 총 좌석수는 120석이다.