중소기업 매출확대, 수출 개척, 인재 지원

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 중소벤처기업부와 전남도가 공동 주최하고 (재)전남테크노파크가 주관한 ‘The Bridge(더브릿지) 전남 2025’가 3일 여수시 소노캄 호텔에서 성황리에 개최됐다.

‘더브릿지 전남 2025’ 행사는 전남 중소기업의 내수·투자 확대 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 통합 비즈니스 행사로 해외 바이어 및 글로벌 협력 기관과의 1대 1 상담회를 통해 도내 기업의 매출 확대, 수출 판로 개척, 인재·투자 연결을 실질적으로 지원하는 자리이다.

총 250여명이 참석한 이번 행사에는 아시아, 유럽 등 세계 각지의 바이어 및 전남TP 해외비즈니스센터 25개사, 포스코, 한전KDN, GS홈쇼핑, HD현대삼호 등 대기업 4개사, KB인베스트먼트, 블루웨일인베트스먼트 등 투자사 4개사와 전남 소재 식품, 화장품, 석유·화학, 전기·전자 등 지역기업 100개 사가 참가했다.

총 173회의 상담이 진행됐으며 상담액은 B2G 포함 60억 달러(약 8조 8532억 원), 현장에서 성사된 수출협약은 약 451만 달러(약 66억 원)에 달하는 등 전남기업의 글로벌 진출 기반을 마련한 실질적인 성과를 도출했다.

중소벤처기업부와 전라남도는 ‘성장 사다리 지원사업’을 통해 매년 약 40억 원 규모로 150개 사 내외의 기업을 발굴·육성하고 있으며, 초기-잠재-스타-선도기업에 이르는 단계별 전 주기적 지원체계를 바탕으로 기업의 기술 경쟁력과 시장 접근성을 높이기 위한 정책적 지원을 이어오고 있다.

특히, 전남도는 타 지자체와 차별화된 방식으로 지방비를 중점 지원산업 분야에 추가 투입하고 또한, 벤처와 스타트업을 중심으로 도내 창업 생태계 활성화와 유망기업 확장에 적극 나서고 있다.

더불어 지역 기반 주력산업인 석유화학 등 위기 업종에 대해서도 전략산업으로의 전환을 유도하며, 관련 기업에 대한 전폭적인 지원을 확대하고 있다는 점에서 주목받고 있다.

행사를 주관한 전남테크노파크 오익현 원장은 개회사를 통해 “시장에서의 기회·인재·투자자와의 연결을 강화하고 지속적인 도전과 함께 기업의 내실 있는 성장이 가능하다”면서 “전남테크노파크가 기업의 실질적 조력자이자 성장의 동반자로서 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.