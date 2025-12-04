1일 DAU 1798만명…편의성 차원 이용 여전한듯

[헤럴드경제=강승연 기자] 개인정보 유출이라는 초대형 악재에도 쿠팡의 일간 이용자가 역대 최대로 나타났다. '탈쿠팡' 인증 사례가 이어지는 가운데 예상외로 이탈자가 많지 않을 수 있다는 추측이 제기된다.

4일 데이터 테크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 12월 1일 쿠팡의 일간 활성 이용자(DAU)는 1798만8845명으로 집계됐다. 이는 아이지에이웍스 모바일인덱스가 쿠팡 DAU를 집계한 이후 역대 최고치다.

일간 이용자 수가 1700만명을 돌파한 것은 지난달 30일(1745만5535명)에 이어 두 번째다. 특히 개인정보 노출 사태가 발생한 이후 이용자 수는 더 늘었다.

실제 지난달 24일~29일 사이 쿠팡의 일간 이용자 수는 1600만명대 안팎이었다. 하지만 지난달 30일 1700만명대를 처음 넘어선 뒤 그다음 날 역대 최고치를 경신했다. 지난달 29일부터 이달 1일까지는 170만명 이상이 급증했다.

앱·결제 데이터 기반 시장분석업체 와이즈앱·리테일의 표본 조사에서도 쿠팡 앱의 지난달 MAU는 3439만8407명으로, 지난 10월보다 0.68% 증가했다.

업계 한 관계자는 “직접적인 피해를 경험하지 않은 소비자가 많고, 생활 편의성 측면에서 쿠팡을 계속 이용하는 사용자는 여전히 많을 것”이라며 “로그인 이력을 확인하거나 정보 유출 공지를 확인하는 소비자가 늘었을 수도 있다”고 말했다.