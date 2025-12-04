10년 만의 3세 우승, 최고 주파기록 9마신 대차 우승은 무려 34년 만 27년 만의 와이어투와이어 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] 지난 11월 30일 렛츠런파크 서울 제8경주 ‘제43회 그랑프리(G1, 혼OPEN, 2300m, 총상금 10억원)’은 가장 어린 3세마 ‘클린원’이 강력한 우승후보들을 따돌리고 왕좌에 오르는 대이변이 벌어졌다.

클린원의 우승을 관련 기록으로 따져보면 더욱 놀랍다. 2015년 ‘볼드킹즈’ 이후 10년 만의 3세마 우승이자, 1998년 ‘신세대’ 이후 27년 만에 나온 와이어투와이어(Wire to Wire, 출발부터 결승선까지 선두를 내주지 않는 것) 우승이다. 1991년 ‘가속도’ 이후 34년 만에 재현된 9마신 차 대승에 더해, 역대 그랑프리 우승 3세마 최고 기록까지 새로 쓴 충격 자체였다.

올해 그랑프리는 출전 라인업 발표 당시부터 뜨거운 관심을 받았다. 일본 원정마 ‘유메노호노오’가 단독 인기 1위로 꼽혔고, 그 뒤로 ‘글로벌히트’ ‘원평스톰’ ‘강풍마’ 등 대상경주 강자들이 포진하며 ‘별들의 전쟁’이라는 표현이 나올 정도였다. 내로라 하는 전문가, 예상지 누구도 이 구도를 흔들 결과를 예상하지 못했다.

출발 신호가 울리자 경주는 곧바로 다른 양상을 보였다. 외곽 11번 클린원이 힘 있게 튀어나오며 선행을 잡았고, 뒤이어 원평스톰과 나올스나이퍼가 이를 바짝 추격했다. 세 마리는 4코너까지 견고한 선두권 그룹을 형성하며 장거리 레이스를 이끌었다. 2300m라는 부담 있는 거리에도 불구하고 클린원은 페이스를 잃지 않았고, 오히려 직선주로 진입과 동시에 격차를 벌리며 승부를 확정짓는 질주를 선보였다. 결승선 기록 2분 25초2. 역대 그랑프리에서 우승한 3세마들 중 최고 기록이었다.

특히 3세마들의 잠재력이 돋보였다. 우승한 클린원을 비롯해 6위에 오른 원평스톰, 10위로 완주한 사탕소녀까지, 모두 생애 첫 2300m 도전임에도 안정적인 경주력을 선보이며 팬들 사이에서 새로운 시대의 시작이라는 평가를 이끌어냈다.

서울 출전마들의 성장도 주목할 만했다. 강풍마는 늦발하며 중반까지 후미로 밀려났으나 직선주로에서 강한 걸음으로 ‘스피드영’을 5마신 차로 따돌리며 준우승을 차지했다. 원평스톰은 글로벌히트를 제치고 6위에 오르는 저력을 보여줬고, 사탕소녀 역시 비록 10위였지만 한때 이름을 날렸던 나올스나이퍼·석세스백파를 앞지르는 성적으로 잠재력을 입증했다.

문현철 조교사는 우승 직후 “우승을 확신할 수는 없었지만, 말 컨디션이 좋았고 주로와 전개가 잘 맞아 떨어진 덕분에 좋은 결과를 얻었다”며 “첫 출전에 첫 우승이라는 놀라운 성과에 감격스럽고, 조교사로서의 마음고생도 이런 순간이면 모두 보상받는 기분”이라고 소감을 전했다.

클린원과 호흡을 맞춘 기수 다실바는 “부산을 대표하는 기수로서 서울에서 열린 그랑프리에서 우승해 정말 자랑스럽다”며 벅찬 소감을 밝혔다. 이어 “클린원이 오늘 잠재력을 충분히 보여줬고 앞으로 더 성장할 말”이라고 평가했다.