준공 이후 6000억원 규모 초고압 변압기 생산

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 4일 강서구 화전동 LS일렉트릭㈜ 부산사업장에서 ‘LS일렉트릭㈜ 부산사업장 2생산동’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 준공식에는 박형준 부산시장, 구자은 ㈜LS그룹 회장, 구자균 LS일렉트릭㈜ 회장, 이호현 기후에너지환경부 제2차관, 양재생 부산상공회의소 회장, 김형찬 강서구청장, 김남균 한국전기연구원 원장 등 200여 명이 참석했다.

이번에 준공된 LS일렉트릭㈜ 부산사업장 2생산동은 급증하는 글로벌 전력기기 수요에 대응하기 위해 건립된 시설로, 준공 이후 부산사업장은 총 750여명이 근무하며 연간 6000억원 규모의 초고압 변압기를 생산하는 글로벌 생산 거점으로 자리매김하게 된다.

LS일렉트릭㈜는 전력·자동화 기기 제조와 친환경(그린)에너지 설루션을 제공하는 전력기기 전문 기업으로, 인공지능(AI) 기반시설(인프라) 확충과 신재생에너지 투자 확대에 따라 증가하는 전력기기 수요에 대응하기 위해 1008억원을 투입해 2생산동을 증설했다.

시는 LS일렉트릭㈜의 투자가 차질 없이 추진될 수 있도록 ‘전담공무원’을 지정해 인허가 등 행정 지원을 밀착 지원했다. 올해 1월 박형준 시장은 공사 현장을 직접 찾아 서측 완충녹지 일부 점용과 관련한 기업 애로사항을 청취하고 해결한 바 있다.

LS일렉트릭㈜는 준공 과정의 행정 지원에 대한 감사의 뜻을 담아 준공식에서 시에 감사패를 전달했다.

구자균 LS일렉트릭㈜ 회장은 “LS일렉트릭은 글로벌 전력산업 주도권 확보를 위해 지난해 부산 2생산동 증설에 1008억원을 과감하게 투자했다”며 “지난 2010년부터 지금까지 총 4200억원 이상을 투자해 K-전력산업의 전진기지가 될 LS일렉트릭 부산 사업장에서 오늘 2생산동 준공식을 맞게 되어 뜻깊다”고 밝혔다.