4일 청와대 영빈관서 산업역군 초청 오찬 행사 철강업계 각 분야 숙련기술자 등 10명 참석

[헤럴드경제=서재근 기자] 철강산업 발전에 이바지한 전·현직 주역들이 정부 주도 산업역군 초청 오찬 행사에 참석했다.

4일 업계에 따르면 정부는 이날 청와대 영빈관에서 글로벌 경기 침체와 통상환경 변화 등 어려운 여건에 처한 산업계를 격려하고 그간의 노고를 치하하기 위해 업종별 산업역군들을 초청해 오찬 간담회를 개최했다.

이날 행사에서는 철강, 조선, 건설 등 산업 현장 최일선에서 헌신하며 대한민국 경제성장에 이바지해 온 전·현직 근로자를 초청해 노고를 치하했다. 철강업계에서는 이영직 포스코 창립요원을 비롯하여 포스코 배진찬 HyREX추진반장, 이광택 전 현대제철 계장 등 10명이 참석했다.

이날 행사에 참석한 이영직 포스코 창립요원은 1968년 포항제철에 입사, 포항제철 초대 용수과장과 토건부 차장을 거치며 포항제철소 건설 과정에 참여했던 대한민국 철강산업의 기틀을 마련하신 핵심 주역으로 평가받는다.

포스코 배진찬 HyREX추진반장은 기존의 석탄 대신 수소를 사용함으로써 탄소를 저감하는 차세대 친환경 제철공법인 수소환원제철(HyREX) 기술개발과 상용화를 이끌고 있는 기술혁신 전문가다.

이 외에도 이광택 전 현대제철 계장은 40여 년간 철강업에 종사하며 대한민국명장, 국가품질명장, 충청남도명장 칭호를 부여받은 국내 제조업의 귀감이 되는 기술자이며, 권춘희 전 포스코 과장은 제철소의 심장이라고 불리는 고로 관리부서에서 41년간 근무한 이후 정년퇴임한 여성 기술자로서의 공로를 인정받아 이번 행사에 초청됐다.

배진찬 포스코 HyREX추진반장은 “이렇게 뜻깊은 자리를 마련해주신 대통령님과 정부 관계자분들께 감사드리며 우리나라 산업역군 선후배님들과 함께 할 수 있어서 영광스럽다”며 “탈탄소 철강기술인 수소환원제철의 경우 철강산업을 넘어 국가 산업 전체의 경쟁력에도 큰 영향을 미칠 수 있는 차세대 혁신 기술인 만큼 정부와 협력해 수소환원제철 상용화를 꼭 성공시켜 국가 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한국철강협회 관계자는 “철강업계는 최근 국회 본회의를 통과한 ‘K-스틸법’과 산업통상부 주도의 ‘철강산업 고도화 방안’ 등 정부 지원책에 힘입어 국내 철강업계의 위기를 기회로 바꾸는 ‘K-스틸’의 재도약에 앞장설 것”이라고 밝혔다.