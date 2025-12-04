[헤럴드경제=김현경 기자] 한국교회총연합 신임 대표회장으로 김정석(64) 기독교대한감리회 감독회장이 취임했다.

한교총은 4일 서울 종로구 한국교회100주년기념관에서 제9회 정기총회를 열고 김정석 대표회장을 선출했다. 임기는 이날부터 1년간이다.

김 회장은 서울신학대학교 신학과를 졸업하고 감리교신학대학원에서 신학 석사를, 미국 애즈베리신학대학원에서 목회학 석사와 박사 학위를 취득했다.

기독교대한감리회 중부연회에서 목사 안수를 받고, 국외 선교연회에서 정회원으로 허입했다. 중부연회 에덴교회 담임목사로 목회를 시작한 뒤 2001~2024년 서울남연회 광림교회 담임목사로 사역했다.

기감 선교국위원장, 서울남연회 감독, 군선교회 12대 이사장을 역임했으며 감리교신학원, 한국대학생선교회(C.C.C.), 월드비전, 사회복지법인 엔젤스헤이븐, 국민문화재단 이사로 일했다.

현재 기감 감독회장과 연세대학교 연합신학대학원 특임교수, 미국 웨슬리신학대학교 이사, 영국 케임브리지대학교 웨슬리하우스 국제이사를 맡고 있다.

김 회장은 “한교총의 제9회기 대표회장을 맡게 돼 감사의 마음과 함께 무거운 책임감을 느낀다. 지금의 한국교회는 무엇보다 복음의 본질인 말씀과 기도의 능력을 회복하는 일에 힘써야 한다”며 “한국교회가 종교개혁의 정신에 따라 하나님의 말씀을 앞세워 연합하는 일에 힘쓸 것이며, 그리스도의 사랑으로 갈등을 치유하고 십자가의 은총으로 화목을 이루도록 통합과 화합의 길에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.