美팩토리얼과 기술개발 업무협약 국내 파일럿 공장서 사업 본격화

포스코퓨처엠이 미국 팩토리얼사와 전고체 배터리 기술개발 협력에 나선다고 4일 밝혔다.

포스코퓨처엠은 지난달 25일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 ‘퓨처 배터리 포럼’에서 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼에너지와 전고체 배터리 기술개발 전략적 협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 MOU 체결식에는 홍영준(왼쪽) 포스코퓨처엠 기술연구소장, 시유 황(오른쪽) 팩토리얼최고경영자(CEO) 등 양사 경영진이 참석했다.

전고체 배터리는 배터리 양극과 음극 사이의 전해질로 액체 대신 고체를 사용해 기존 배터리 대비 안전성이 높고 에너지밀도와 충전 성능이 우수하다. 최근 전기차, 로봇 등 차세대 모빌리티 산업의 ‘게임체인저’로 주목받고 있다.

팩토리얼은 미국 매사추세츠주에 본사를 둔 전고체 배터리 업계의 선두 주자로, 국내에서는 충남 천안에 전고체 배터리 파일럿 공장을 운영하며 사업을 본격화하고 있다.

포스코퓨처엠 관계자는 “팩토리얼이 다수 소재사로부터 전고체 배터리용 양극재 샘플을 받아 테스트를 진행한 결과 포스코퓨처엠의 소재가 타 소재사보다 품질 경쟁력(출력 특성)이 우수하다고 평가해 이번 MOU를 체결하게 됐다”고 설명했다.

포스코퓨처엠은 이번 협약을 통해 전고체 배터리 소재 사업에 대한 경쟁력을 더욱 강화한다는 방침이다. 포스코퓨처엠은 전고체 배터리용 양극재, 실리콘 음극재 등의 연구개발을 추진 중이다.

홍영준 기술연구소장은 “팩토리얼의 배터리 기술 및 글로벌 완성차 회사들과의 시장 구축, 포스코퓨처엠의 양·음극재 소재 경쟁력을 바탕으로 차세대 전고체 배터리 사업에서 시너지가 기대된다”고 말했다.

시유 황 CEO는 “전고체 배터리가 상업생산을 위한 새로운 국면에 들어서고 있다”며 “포스코퓨처엠과의 협력은 핵심 소재인 양·음극재 혁신을 가속화할 뿐 아니라, 글로벌 공급망을 강화하고 비용 절감에도 기여할 것”이라고 말했다. 권제인 기자