코스맥스 ‘AI 향기 예측 알고리즘’ 개발

화장품을 제조하는 과정에 많은 원료가 사용되는데 뜻하지 않은 특이향취가 발생해 제품을 망칠 수 있다. AI 기반 향기 예측으로 이를 방지해 제품리스크를 줄이는 기술이 개발됐다.

화장품 ODM 기업 코스맥스는 분자구조만으로 향기를 예측하는 ‘향기 예측 알고리즘’을 개발했다고 4일 밝혔다.

이 모델은 화장품 개발과정에서 사용되는 향료를 포함한 화장품 원료들의 후각적 특징을 예측하는 기술이다. 후각 평가로만 확인이 가능했던 기존 방식의 한계를 넘어 제품개발 초기단계부터 화장품에서 발생할 수 있는 특이취를 예측할 수 있다.

화장품은 다양한 원료를 조합해 개발하는 만큼 향료 외 다른 원료들도 고유의 향을 갖는다. 결과물에서 예상과 다른 향취가 날 개연성이 높다.

화장품 원료의 향은 그 데이터가 부족하고 대부분 특이취로만 묘사된다. 이런 탓에 문제가 되는 원료를 특정하고 수정하는 과정에서 상당한 시간이 소요된다.

코스맥스가 개발한 모델은 8600여종에 달하는 방대한 분자-향기 데이터를 기반으로 분자지문을 머신러닝으로 학습한다. 이를 통해 분자구조만으로 향을 예측해준다. 사용된 원료 중 원인이 되는 원료를 특정해 가려낼 수 있게 된다.

코스맥스는 이번 연구성과를 논문으로 정리해 네이처 자매학술지 ‘커뮤니케이션즈 케미스트리(Communications Chemistry)’에 게재했다. 화장품 외에도 향료·화학·식품업계에서도 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

코스맥스 관계자는 “당사 내부 연구역량만으로 완성한 기술이며, 향료화학과 데이터과학을 융합한 결정체다. 화장품산업의 혁신에 중요한 이정표가 될 것”이라고 했다.

조문술 기자