[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 4일 도청 접견실에서 대한적십자사 경남지사에 2026년도 적십자 특별회비 500만원을 전달했다고 밝혔다. 적십자회비 집중 모금기간(2025년 12월 1일~2026년 1월 31일)을 맞아 도민 참여 확대와 나눔 분위기 확산을 위한 취지다.

박완수 도지사를 시작으로 도내 시장·군수와 유관기관장의 동참도 이어질 예정이다. 적십자회비는 도내 위기가정과 취약계층 지원, 재해 이재민 구호 등 적십자의 인도주의 활동에 사용된다. 경남도와 대한적십자사 경남지사는 모금 참여를 높이기 위한 홍보 활동도 강화한다.

박 지사는 “어려운 이웃과 재난 현장에서 헌신하는 적십자의 노력 덕분에 경남의 공동체 정신이 더욱 단단해졌다”며 “나눔 문화를 확산하고 희망의 경남을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

적십자회비는 금융기관 방문 외에도 신용카드, 계좌이체, ARS, 휴대폰 간편결제 등 다양한 방식으로 납부할 수 있다. 개인과 개인사업자는 납부금액의 15%를 세액공제 받을 수 있으며, 법인은 소득금액의 10%까지 비용처리가 가능하다.