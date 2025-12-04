대미 자동차 관세 확정 관련 입장문 “일본, EU와 동등한 여건 아래 경쟁” “車 업계, 글로벌 경쟁력 제고 노력 이어갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 지난 10월 30일 한미 간 무역·투자 합의에 따라 한국산 자동차 및 자동차부품에 대한 미국의 15% 관세 소급 적용이 확정된 것과 관련해 환영의 뜻을 밝혔다.

KAMA는 이날 입장문을 통해 “미국 정부 공식 관보 게재로 한국산 자동차 및 부품에 대한 관세가 15%로 최종 조정되고, 11월 1일부로 소급 적용이 이러진 것에 대해 우리 업계는 크게 환영의 뜻을 표한다”고 밝혔다.

KAMA는 “그간 국익 전체와 업계의 애로를 함께 고민하며 통상외교 노력에 마지막까지 총력을 기울인 정부에 감사의 마음을 표한다”며 “아울러 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안” 발의 등으로 도움을 주신 국회에도 감사를 드린다”고 말했다.

그러면서 “이번 자동차 15% 관세 적용으로 우리 업계는 일본, 유럽연합(EU)과 동등한 여건 아래 경쟁할 수 있게 됐다”며 “수출 환경의 불확실성이 해소되고 기업 부담은 크게 완화될 것으로 기대된다”고 진단했다.

KAMA는 “자동차 업계는 이러한 정부의 무역협상 성과를 토대로 기술개발 및 생산성 향상, 수출시장 다변화 등 다각적 노력을 지속하여 글로벌 경쟁력을 제고해 나갈 것”이라며 “특히, 전동화, 자율주행 등에 대한 국내 투자를 확대하여 미래차 전환을 가속화하고, 인공지능(AI) 기술 활용 확대 등으로 국가 미래산업 발전에도 이바지해 나갈 것”이라고 강조했다.

이어 “전동화 전환, 내수 활성화 및 부품생태계 기반 강화에도 노력할 것”이라며 “이에 대한 정부의 지속적 관심과 지원을 기대한다”고 덧붙였다.