제품 43종 온·오프라인 할인 행사

[헤럴드경제=김진 기자] 편의점 세븐일레븐이 겨울을 맞아 헬로키티 캐릭터와 함께하는 ‘헬로 스트로베리 딸기 페어’를 개최한다고 4일 밝혔다. 신상품 8종과 기존 인기 상품까지 총 43종에 달하는 제품을 출시하고, 온·오프라인 할인 행사를 펼친다.

세븐일레븐은 ‘헬로키티 딸기케이크팝’, ‘헬로키티 딸기 초코베리모찌롤’, ‘헬로키티 베리크림도넛’, ‘헬로키티 초코에빠진딸기’ 등 디저트 5종과 디저트 음료 ‘헬로키티 스트로베리초코라떼’를 선보였다.

오는 10~11일에는 경북 고령의 설향 딸기가 담긴 ‘헬로키티 딸기샌드위치’와 ‘헬로키티 페스츄리 딸기샌드위치’를 출시한다. ‘헬로키티 쫀득모찌파이’, ‘헬로키티 베노프단백질바’, ‘헬로키티 베리크림도넛’, ‘헬로키티 딸기품은부생카’ 4종도 선보인다. 18일에는 ‘세븐셀렉트 헬로키티 미니초콜릿’을 내놓는다.

세븐일레븐 모바일앱에서 헬로키티 딸기샌드위치와 헬로키티 페스츄리딸기샌드위치를 30% 할인된 가격으로 사전 예약할 수 있다. 딸기 마크가 부착된 신상품을 ‘당일픽업’으로 이용하면 최대 25% 할인을 제공한다. 딸기 마크 상품에 대해 ‘선물하기’를 이용하면 최대 1만 엘포인트까지 페이백 혜택을 받을 수 있다.

딸기 신상품 8종도 판매한다. 일본 인기 과자 컨트리맘의 겨울 한정판인 ‘컨트리맘딸기초콜릿(12입)’은 이날부터 구매할 수 있다. 논산 지역 특산품인 ‘킹스베리 2종’, ‘설향딸기’도 있다.

전국 점포에서 딸기 신상품을 포함한 총 43종의 딸기 상품에 대해 카카오페이머니 또는 NH농협카드로 5000원 이상 결제하면 20% 할인 혜택을 제공한다.

기현경 세븐일레븐 마케팅팀장은 “겨울철 대표 먹거리로 자리 잡은 딸기의 인기에 힘입어 대중들에게 큰 사랑을 받는 헬로키티와의 콜라보를 통해 특별한 시즌을 준비했다”고 말했다.